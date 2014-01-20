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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 09:54 BJT

金属期市：伦敦期铜持稳，静候中国经济数据

上海期货交易所主力4月期铜合约 上涨0.3%，报每吨51,850元人民币。

LME期镍 下跌1%至每吨14,540。上周期镍大涨约6%，涨幅最大。

美国第四季工业生产创三年半来最快增速，因制造业活动去年强劲收官，这表明美国经济前景明亮。

中国央行周五称，春节临近，现金需求将明显增加，货币信贷部门要及时提示风险，引导金融机构加强流动性和资产负债管理，合理安排贷款投放节奏，防止资产过快扩张。

澳洲矿业巨擘必和必拓 周五表示，其已与在南非Bayside铝炼厂的员工，就可能关厂展开磋商，此举可能裁撤450个工作岗位。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和基金经理人减持期铜净多仓9,365口至25,664口，为连续第二周下滑。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/戴素萍 审校 张荻)
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