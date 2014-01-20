金属期市：伦敦期铜持稳，静候中国经济数据

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
上海期货交易所主力4月期铜合约 上涨0.3%，报每吨51,850元人民币。
LME期镍 下跌1%至每吨14,540。上周期镍大涨约6%，涨幅最大。
美国第四季工业生产创三年半来最快增速，因制造业活动去年强劲收官，这表明美国经济前景明亮。
中国央行周五称，春节临近，现金需求将明显增加，货币信贷部门要及时提示风险，引导金融机构加强流动性和资产负债管理，合理安排贷款投放节奏，防止资产过快扩张。
澳洲矿业巨擘必和必拓 周五表示，其已与在南非Bayside铝炼厂的员工，就可能关厂展开磋商，此举可能裁撤450个工作岗位。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和基金经理人减持期铜净多仓9,365口至25,664口，为连续第二周下滑。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/戴素萍 审校 张荻)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%