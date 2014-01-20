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货币新闻 | 2014年 1月 20日 星期一 16:46 BJT

台湾央行：共发行2,086.5亿台币存单，存单发行余额减18.3亿

路透台北1月20日 - 台湾央行周一公布，共发行2,086.5亿台币存单，相较存单到期2,104.8亿台币，存单发行余额减18.3亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,010.7

91天期 0.93 63.8

182天期 1.05 12.0

央行上日共发行948亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,041.2亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周五超额准备为185亿台币，至周日累计超额准备为负1,120亿，加计前期1%的超额准备为负163亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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