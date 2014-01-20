《焦点》中国2013年经济增速稳定在7.7%，今年料稳定中推改革

* 四季度和2013年GDP同比增速均为7.7%

* 中国经济“横着走”特征获得数据确认

* 预计今年经济增速持稳，增长质量提升

* 改革是2014年的主线，警惕金融风险

采访 路透中文新闻部；撰写 宿泱韫

路透北京1月20日 - 中国2013年四季度增速落在7.7%的过去两年中枢位置，以“横着走”的方式完成政府预期目标。在内外需求中性偏暖，改革成为主线的情况下，今年经济料稳定于类似区间或略放缓，以换取经济质量改善。

宏观经济稳定在合理区间，有利于今年政策保持延续性，继续积极财政和稳健货币的搭配。同时，去年底中共十八届三中全会布置的全面深化改革任务，也将自2014年逐步开启。

国家统计局局长马建堂周一在新闻发布会上总结，2013年经济运行总体平稳，稳中有进，稳中向好，“经济增长7.7%，物价控制在2.6%，这样一个搭配是非常不容易，而且某种程度上在全球恐怕也是独领风骚。”

不过他也指出，经济回升向好的基础还要进一步巩固，增长内生动力还需要培育，地方债的风险需要加强防范，淘汰落后产能仍需要加大力度。“所以改革、改革还是改革，是我国今年保持经济平稳较快发展的很重要的原因。”

国家统计局数据显示，去年四季度GDP同比增长7.7%，略高于路透调查预估中值7.6%，全年增长亦为7.7%，与2012年增速一致，为十余年来最低水准，但超出年初所定的7.5%左右的增长目标。

单月而言，12月经济增长势头有所减缓，12月工业增加值同比增长9.7%，1-12月固定资产投资同比增长19.6%。均低于路透调查预估中值9.8%和19.8%；社会消费品零售总额同比增长13.6%，与预估中值一致。

申银万国首席宏观分析师李慧勇认为，从数据看，经济横着走的特征基本得到确认，季度波动区间越来越窄。预计2014年增速略有回落至7.5%，其中消费料在打压三公之后趋稳，投资在“十二五”（2011-2015年）和国家加大新型城镇化建设的推动下基本持稳，出口略改善。

“（在这种情况下，预计）政策仍坚持为改革保驾护航，主线是改革，副线是政策，政策服务于改革。”他说道，同时指出，今年仍要警惕金融风险，利率高企可能传导到实体经济，要打破这恶性循环的话必须纠正金融秩序，实现刚性兑付的打破。

今年一到四季度，中国GDP增速分别为7.7%、7.5%、7.8%和7.7%。另据马建堂介绍，去年的最终消费对GDP增长的贡献率是50%，资本形成总额的贡献率是54.4%，货物和服务净出口贡献率是-4.4%。

市场方面，亚洲市场周一谨慎乐观，中国GDP数据略高于预期，但不足以改变整体避险情绪，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 缩减跌幅，但仍下跌0.2%。对中国经济敏感的澳元获提振，澳元兑美元 自三年低点0.8756升至0.8797。

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**今年经济预计略趋缓**

中国2012年和2013年GDP连续稳定在7.7%，表明“七上八下”已成为常态，这也是国务院总理李克强所称的“中高速增长”时期。决策层对GDP这一政绩考核目标的逐渐淡化，也将促使地方更注重提升经济增长的质量，因此不少分析人士做出今年GDP稳中趋缓的判断。

“我们预计，2014年的GDP增长在7.4-7.5%。”首创证券研究所副所长王剑辉指出，从目前情况看，各省市都在下调GDP增长的目标；而且预计今年央行不会释放流动性，政策会保持稳定，地方政府举债则会受到进一步约束。

他认为，在资金紧张的情况下，可以预见GDP增速将稳步回落，但这符合中国经济结构调整的大方向，也有利于未来中国长期稳定的增长。

“2014年，根据目前国际国内的形势，总体上讲，应该保持一个持续平稳较快发展的速度。”马建堂在发布会上被问及2014年经济增长目标时表示，他称具体数据还需要等今年3月的两会（全国人大和政协会议）公布。

过去数十年，中国GDP基本保持两位数的高速增长，在经济蓬勃发展的同时，也衍生出自然资源破坏，生态失衡，社会不公现象滋生等一系列问题。

本届领导层上任一年以来，开始逐步淡化GDP这一指标在政绩中的考量，强调经济增长的质量。在最近闭幕的各地方两会上，多数省市下调了2014年经济增速目标，上海2014年增速目标持稳在7.5%，北京增速目标则从2013年的8%下调至7.5%。

马建堂援引统计局数据称，去年劳动生产率在稳步提高，以全部就业人口生产的GDP计算的劳动生产率指标，去年比前年提高了7.3个百分点。单位GDP能耗也下降了3.7%。

广发银行高级交易员颜岩认为，未来经济在所谓的“低位”运行将是常态，增长中枢已经下行。在就业问题得到解决的前提下，大刀阔斧改革的空间很大，这是全社会对未来经济运行抱有信心的根源。

也有分析师对今年经济增长较为乐观，海通国际的胡一帆和张远在数据后发布报告预计，2014年的GDP会回到同比增长8.0%，增长动力主要来源于对于就业的更加关注、已开工基建项目的持续投资与需求的逐步复苏。

他们认为，经济增长的质量和速度往往不能两全，因此伴随着结构性改革、更为“绿色”的发展模式、对房地产市场更为有力的控制与反腐败行动的开展，较低的GDP增速将有利于中国的远期增长。

但是就业压力的增大特别是每年新增700万大学毕业生与地方政府和中小型企业不断上升的融资困难，将可能会促使中央政府选择一个更为渐进温和的改革方案，预示着增长在短期内将仍然是政府的首要目标，这也在11月的年度经济工作会议上得到了确认。

**落实改革成为今年重心**

经济基本面的波澜不惊正有利于全面深化改革的推进落实，正如中央经济工作会议所指出的，今年将继续积极财政和稳健货币的组合。而改革将贯穿2014年始终。

不过有不少分析师指出，尽管经济增长的风险在减弱，但金融风险今年仍不可忽视，这也是货币政策有所忌惮之处。

马建堂将去年宏观调控方式创新归纳为16个字，“明确区间，稳定政策，重在改调，长短结合。”在稳定宏观政策的前提下，向改革要动力，向开放要活力，向结构调整要发展的潜力。并表示2014年将把改革贯穿于经济社会发展各个领域各个环节。

“今年是改革元年，相信政府在调结构等方面会有比较大动作，如果给改革释放出新的动能，未来GDP会有缓慢的上升。”交通银行金融研究中心高级宏观研究员唐建伟表示。

在今年具体的政策执行上，招商银行宏观经济研究主管谢亚轩认为，今后仍将维持稳健的货币政策，不仅是表内稳健，表外也要适度合理的增速，不能野蛮生长，且积极财政政策要考虑节奏和力度。

他认为，全年和四季度增长在7.7%，虽然尽量压了表内增长，但增长还是很快，且表外扩张速度很快，这种情况难以持续，也对今年的政策提出挑战，即今年能否提升增长的效率，如何更均衡地增长，尤其是如何提升消费，在投资上如何调动各方投资积极性。

华宝信托宏观分析师聂文则指出，目前看，中国最大的问题是流动性偏紧，且2014年还会持续，因地方债务借新还旧的压力很大，信托、中小银行资金链面临挑战，利率可能继续上调。

“这样去杠杆的过程中，资金面容易紧张，好在通胀水平比较温和，今年估计2.5%左右，央行就没必要实行太紧的货币政策来防通胀，但仍会偏紧政策，货币政策在去杠杆的背景下保增长，难度很大。”他说道。

2013年中央经济工作会议提出，2014年改革任务重大而艰巨，将坚持稳中求进的经济总基调，保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极财政政策和稳健货币政策，并提出经济工作六大任务，包括关注地方政府债务风险。 (完)