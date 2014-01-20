《焦点》对冲基金对2014年汇市的五大押注

2.做空澳元兑美元或新西兰元

信贷危机后澳元经历了巨大涨幅，兑美元远高于平价水准，之后对冲基金纷纷做空澳元，他们认为中国对大宗商品的需求降温会拖累澳元。

PAAMCO的董事总经理和合伙人Anne-Gaelle Pouille说，不会呈现平稳下跌。

不过，近几个月做空澳元的交易获利丰厚，尤其是在上周，澳元兑美元跌至2010年中期以来的最低。

澳元兑新西兰元上周亦触及八年低点，因大型宏观基金抛售澳元。对冲基金喜欢这种交易，因为预期澳洲利率走低，而新西兰利率将走高。

3.做多英镑兑欧元

“英镑仍然是我的最爱之一，”对冲基金公司Toscafund的首席分析师Savvas Savouri说。

英镑成为去年下半年令人意外的资产配置之一，因为英国经济的复苏提升了关于英国利率上升的预期。

虽然通胀已降至英国央行目标水准，许多分析师更预计该央行将下调考虑加息门槛，但英国被视为步入紧缩轨道，这与欧元区存在通胀不兴疑虑的情势背道而驰。

据Newedge Trend Indicator显示，这些基金连续做多英镑达158天。

4.做多美元兑加元

这又是一个广受对冲基金喜爱的押注，随着加元上周跌至四年低点，此交易已带来丰厚回报；此前数据显示加拿大12月就业人口意外减少。

商品期货交易委员会(CFTC)的CoT报告显示，杠杆基金对加元空头押注与多头押注之比为逾4：1。

5.做多墨西哥披索兑新兴市场货币

对冲基金经理在新兴市场货币前景的看法上存在分歧，因他们在衡量美联储缩减购债政策的影响。

但许多人青睐墨西哥披索，因为该国增长强劲且信贷评等改善。