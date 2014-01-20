《焦点》对冲基金对2014年汇市的五大押注

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
2.做空澳元兑美元或新西兰元
信贷危机后澳元经历了巨大涨幅，兑美元远高于平价水准，之后对冲基金纷纷做空澳元，他们认为中国对大宗商品的需求降温会拖累澳元。
PAAMCO的董事总经理和合伙人Anne-Gaelle Pouille说，不会呈现平稳下跌。
不过，近几个月做空澳元的交易获利丰厚，尤其是在上周，澳元兑美元跌至2010年中期以来的最低。
澳元兑新西兰元上周亦触及八年低点，因大型宏观基金抛售澳元。对冲基金喜欢这种交易，因为预期澳洲利率走低，而新西兰利率将走高。
3.做多英镑兑欧元
“英镑仍然是我的最爱之一，”对冲基金公司Toscafund的首席分析师Savvas Savouri说。
英镑成为去年下半年令人意外的资产配置之一，因为英国经济的复苏提升了关于英国利率上升的预期。
虽然通胀已降至英国央行目标水准，许多分析师更预计该央行将下调考虑加息门槛，但英国被视为步入紧缩轨道，这与欧元区存在通胀不兴疑虑的情势背道而驰。
据Newedge Trend Indicator显示，这些基金连续做多英镑达158天。
4.做多美元兑加元
这又是一个广受对冲基金喜爱的押注，随着加元上周跌至四年低点，此交易已带来丰厚回报；此前数据显示加拿大12月就业人口意外减少。
商品期货交易委员会(CFTC)的CoT报告显示，杠杆基金对加元空头押注与多头押注之比为逾4：1。
5.做多墨西哥披索兑新兴市场货币
对冲基金经理在新兴市场货币前景的看法上存在分歧，因他们在衡量美联储缩减购债政策的影响。
但许多人青睐墨西哥披索，因为该国增长强劲且信贷评等改善。
对冲基金认为美元过于强劲，难以做空美元，在此同时做空增长缓慢新兴市场国家的货币则看起来更有吸引力。(完) (编译 许娜/侯向明； 审校 徐文焰/张明钧)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%