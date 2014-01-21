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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 09:05 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
  
  中国国家开发银行 至多60亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.08% 
  国开行至多80亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.72%   
  国开行至多70亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.81%   
  国开行至多40亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.88%  
  国开行至多50亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.90%    
  重庆市水务资产经营公司10亿元九个月期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农业银行主承
  镇江城建投集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承
  西南证券 10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，工商银行主承          
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  二、新债上市：     
  
  滨州高新区开发投资5亿元七年期固息债1480008，票面利率8.6%
  云浮新达城建投公司10亿元七年期固息债1480012，票面利率8.6%
  新疆生产建设兵团国资经营公司5亿元一年期短融041464002，票面利率6.48%
  东兴证券6亿元三个月期短融071424001，票面利率6.05%
  浙商证券10亿元三个月期短融071429001，票面利率6.28%
  山东世纪阳光纸业集团3亿元一年期短融041464001，票面利率8.3%
  贵州旅游投资控股集团公司8亿元三年期中票101459001，票面利率8.6%
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  三、缴款：
    
  华泰证券 20亿元三个月期短融
  兴发集团 3亿元五年期中票
  邵阳城建投集团18亿元七年期固息债1480018，票面利率8.58%
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  四、还本付息：
  
  中国华电集团公司40亿元九个月期超短融011317004到期兑付，票面利率3.85%
  美的集团 10亿元三年期中票1182012到期兑付，票面利率4.97%
  上海杨浦中小企业3.35亿元三年期集合票据1183002到期兑付，票面利率5.4%
  东方证券25亿元三个月期短融1390094到期兑付，票面利率5.35%
  招商证券 30亿元三个月期短融1390095到期兑付，票面利率5.20%    
  南方水泥有限公司15亿元一年期短融041352001到期兑付，票面利率4.66%
  石长铁路有限责任公司2亿元一年期短融041361004到期兑付，票面利率5.01%    
  10郴州债 1080004付息 
  10太仓港债 1080007付息 
  11大冶MTN1 1182013付息 
  13乐山银行债01 1320001付息 
  13乐山银行债02 1320002付息 
  13涪陵国投债 1380022付息 
  13甬东新城债 1380023付息 
  13广水务MTN1 1382026付息 
  13杭工投MTN1 1382027付息 
  13山水MTN1 1382028付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国央行周一宣布开展地方金融机构常备借贷便利(SLF)操作试点。原本只面向大型银行的SLF受惠面进一步
扩大，有助缓和一直以来的资金结构性失衡问题；且央行还能通过SLF操作，在春节长假前与公开市场一道，平缓
资金面的剧烈波动。 
  --中国交通银行  周一晚间公告称，董事会审议通过了拟向境内外市场发行减记型合格二
级资本债券的决议，此次发行总额不超400亿元人民币。 
    
    1/28公布1-12月规模以上工业企业利润            (1-11月13.2%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 丁淑琴/边竞)
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