《中国债券市场每日交易备忘》--1月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行 至多60亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.08% 国开行至多80亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.72% 国开行至多70亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.81% 国开行至多40亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.88% 国开行至多50亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.90% 重庆市水务资产经营公司10亿元九个月期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农业银行主承 镇江城建投集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 西南证券 10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，工商银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 滨州高新区开发投资5亿元七年期固息债1480008，票面利率8.6% 云浮新达城建投公司10亿元七年期固息债1480012，票面利率8.6% 新疆生产建设兵团国资经营公司5亿元一年期短融041464002，票面利率6.48% 东兴证券6亿元三个月期短融071424001，票面利率6.05% 浙商证券10亿元三个月期短融071429001，票面利率6.28% 山东世纪阳光纸业集团3亿元一年期短融041464001，票面利率8.3% 贵州旅游投资控股集团公司8亿元三年期中票101459001，票面利率8.6% ============================================================================ 三、缴款： 华泰证券 20亿元三个月期短融 兴发集团 3亿元五年期中票 邵阳城建投集团18亿元七年期固息债1480018，票面利率8.58% ============================================================================ 四、还本付息： 中国华电集团公司40亿元九个月期超短融011317004到期兑付，票面利率3.85% 美的集团 10亿元三年期中票1182012到期兑付，票面利率4.97% 上海杨浦中小企业3.35亿元三年期集合票据1183002到期兑付，票面利率5.4% 东方证券25亿元三个月期短融1390094到期兑付，票面利率5.35% 招商证券 30亿元三个月期短融1390095到期兑付，票面利率5.20% 南方水泥有限公司15亿元一年期短融041352001到期兑付，票面利率4.66% 石长铁路有限责任公司2亿元一年期短融041361004到期兑付，票面利率5.01% 10郴州债 1080004付息 10太仓港债 1080007付息 11大冶MTN1 1182013付息 13乐山银行债01 1320001付息 13乐山银行债02 1320002付息 13涪陵国投债 1380022付息 13甬东新城债 1380023付息 13广水务MTN1 1382026付息 13杭工投MTN1 1382027付息 13山水MTN1 1382028付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国央行周一宣布开展地方金融机构常备借贷便利(SLF)操作试点。原本只面向大型银行的SLF受惠面进一步 扩大，有助缓和一直以来的资金结构性失衡问题；且央行还能通过SLF操作，在春节长假前与公开市场一道，平缓 资金面的剧烈波动。 --中国交通银行 周一晚间公告称，董事会审议通过了拟向境内外市场发行减记型合格二 级资本债券的决议，此次发行总额不超400亿元人民币。 1/28公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月13.2%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 丁淑琴/边竞)