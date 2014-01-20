香港经济：政府能承担经常开支增加，但须保障公共财政可持续性--财政司司长

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透香港1月20日 - 对于上周发布的新一份财政预算案中将增加应用于扶贫的经常性开支，香港财政司司长曾俊华表示，本届政府任内或可见的将来政府仍有能力承担有关开支；但在人口老化的大趋势下，要更加留意保障公共财政的可持续性，政府部门也须调整公共服务的优次，减省不合时宜的服务。
曾俊华在其个人网志(here)撰文称，作为财政司司长，他担心如果支出增长持续高于收入增长，即使过去年年有盈余，盈余数目将会按年递减，终有一天会转盈为亏，须要靠储备支持。当储备耗尽时，就需要加税或靠借贷度日。
“虽然（储备耗尽）不会在这一届政府任内出现，但绝不是遥不可及的未来。我会在余下的任期内，尽力维持‘年年有余’。”他说。
对于社会大众关注经常性开支增长是否太快，曾俊华表示这绝不是无的放矢。经常性开支除了易放难收外，累加效应也非常明显。每年经常性开支的增长，除了因为有新增的措施外，原有项目的开支也会因为通胀、加薪、受惠人数等因素有机地增长。由于每一年都有新措施，以往的新措施又会变成“原有项目”，整体经常性开支会如滚雪球般增加。
因此，政府一直对增加经常性开支比较审慎，但不代表政府就不能推出新措施。但在人口老化的大趋势下，政府应该更加留意保障公共财政的可持续性。同时，部门也须要调整公共服务的优次，减省不合时宜的服务。
曾俊华并为新一份施政报告被指对经济发展着墨不多护航。他指出，施政报告不可能每年皆就每个行业提出新措施，除了少部份行业（如高度规管的金融业）需要较多的政策介入外，对绝大多数行业来说，政府最重要的角色是维持良好的营商环境，及协调人力、土地等生产要素（Factors of production）的供应，而培育下一代和开拓土地供应，正正都是施政报告的重点，因此不能説施政报告忽略经济发展。
他续指，从未认为香港现时较佳的竞争力可以自动延续下去。例如香港的工作人口将在2018年起下降，政府不可能如新加坡一样大量输入劳工，只能靠保持较高的劳工生产力维持经济动力，所以，香港的工作人囗必须要更聪明（增值能力更高）或工作得更辛苦（工作时间更长）。长远维持经济动力的难度实在不容低估。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%