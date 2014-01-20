香港经济：政府能承担经常开支增加，但须保障公共财政可持续性--财政司司长

路透香港1月20日 - 对于上周发布的新一份财政预算案中将增加应用于扶贫的经常性开支，香港财政司司长曾俊华表示，本届政府任内或可见的将来政府仍有能力承担有关开支；但在人口老化的大趋势下，要更加留意保障公共财政的可持续性，政府部门也须调整公共服务的优次，减省不合时宜的服务。

曾俊华在其个人网志(here)撰文称，作为财政司司长，他担心如果支出增长持续高于收入增长，即使过去年年有盈余，盈余数目将会按年递减，终有一天会转盈为亏，须要靠储备支持。当储备耗尽时，就需要加税或靠借贷度日。

“虽然（储备耗尽）不会在这一届政府任内出现，但绝不是遥不可及的未来。我会在余下的任期内，尽力维持‘年年有余’。”他说。

对于社会大众关注经常性开支增长是否太快，曾俊华表示这绝不是无的放矢。经常性开支除了易放难收外，累加效应也非常明显。每年经常性开支的增长，除了因为有新增的措施外，原有项目的开支也会因为通胀、加薪、受惠人数等因素有机地增长。由于每一年都有新措施，以往的新措施又会变成“原有项目”，整体经常性开支会如滚雪球般增加。

因此，政府一直对增加经常性开支比较审慎，但不代表政府就不能推出新措施。但在人口老化的大趋势下，政府应该更加留意保障公共财政的可持续性。同时，部门也须要调整公共服务的优次，减省不合时宜的服务。

曾俊华并为新一份施政报告被指对经济发展着墨不多护航。他指出，施政报告不可能每年皆就每个行业提出新措施，除了少部份行业（如高度规管的金融业）需要较多的政策介入外，对绝大多数行业来说，政府最重要的角色是维持良好的营商环境，及协调人力、土地等生产要素（Factors of production）的供应，而培育下一代和开拓土地供应，正正都是施政报告的重点，因此不能説施政报告忽略经济发展。