《香港重要政经日程》--1月20日-1月27日

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
==================今日重要政经消息==================
1月20日（周一）
-- 香港公布10-12月失业率统计数据。
*--15:00 里昂亚洲发布中国消费及博彩市场报告记者会。
*--17:20 中海油 2014年策略展望记者会。
================== 近期重要政经消息=================
1月21日（周二）
-- 香港公布12月消费物价指数（CPI）统计数据。
1月22日（周三）
*-- 飞尚无烟煤 首日挂牌。
--11:00 中国金融租赁集团 股东特别大会。
--14:30 中电控股 股东特别大会。
--14:35 里昂亚洲发表马年风水指数记者会。
1月23日（周四）
*-- MAGNUM ENT 首日挂牌。
--15:30 五菱汽车 股东特别大会。
*-- Dynam Japan 公布9个月业绩。
-- 恒隆地产 全年业绩
-- 恒隆集团 全年业绩
1月24日（周五）
--09:00 大唐发电 在中国举行股东特别大会。
--10:00 美兰机场 在中国举行股东特别大会。
--15:00 万邦投资 股东周年大会。
*-- 置富产业信托 公布全年业绩。
*-- 金沙中国 公布中期派息。
*1月27日（周一）
--09:30 中信银行 在中国举行股东特别大会。
--10:00 吉利汽车 股东特别大会。
-- 香港12月出入口数字
-- 合和公路基建 公布中期业绩。
-- 合和实业 中期业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%