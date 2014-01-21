《香港重要政经日程》--1月21日-1月28日

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
==================今日重要政经消息==================
1月21日（周二）
*-- Pico Far East 公布全年业绩。
*-- 中讯软件 公布全年业绩。
-- 香港公布12月消费物价指数（CPI）统计数据。
================== 近期重要政经消息=================
1月22日（周三）
-- 飞尚无烟煤 首日挂牌。
--11:00 中国金融租赁集团 股东特别大会。
--14:30 中电控股 股东特别大会。
--14:35 里昂亚洲发表马年风水指数记者会。
1月23日（周四）
-- MAGNUM ENT 首日挂牌。
--15:30 五菱汽车 股东特别大会。
-- Dynam Japan 公布9个月业绩。
-- 恒隆地产 全年业绩
-- 恒隆集团 全年业绩
1月24日（周五）
--09:00 大唐发电 在中国举行股东特别大会。
--10:00 美兰机场 在中国举行股东特别大会。
--15:00 万邦投资 股东周年大会。
-- 置富产业信托 公布全年业绩。
-- 金沙中国 公布中期派息。
1月27日（周一）
--09:30 中信银行 在中国举行股东特别大会。
--10:00 吉利汽车 股东特别大会。
-- 香港12月出入口数字
-- 合和公路基建 公布中期业绩。
-- 合和实业 中期业绩。
*1月28日（周二）
--10:00 澳优 在中国举行股东周年大会。 -- 白马户外媒体 公布全年业绩。
-- 天然乳品 公布中期业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。