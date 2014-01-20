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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 10:09 BJT

日本股市：日经指数盘中挫至一周低位，亏损预警打压任天堂跳水

路透东京1月20日 - 日本股市日经指数周一早盘跌至一周低位，追随美股跌势，任天堂 股价暴跌近20%，此前该公司预估可能出现年度亏损。

任天堂一度挫跌18.5%至11,935日圆，触及11月8日以来最低，按成交量看是交投最活跃个股。此前该公司表示目前预计全年出现亏损，并下调Wii U游戏机销量预估约70%。

日经指数 早盘中段下跌0.8%至15,606.79点，低于25日移动均线切入位15,750.84点，跌势延续至第三个交易日。

分析师称，由于美国市场周一逢假期休市，市场交投可能维持迟滞。不过，日本股市跌幅应有限，因市场乐观看待本月稍晚拉开帷幕的财报季。

出口类股涨跌互现，丰田汽车 上扬0.3%，富士重工 跌0.8%，索尼 跌0.5%。

东证股价指数 下跌0.4%至1,292.08点。(完)
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