日本股市：日经指数盘中挫至一周低位，亏损预警打压任天堂跳水

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透东京1月20日 - 日本股市日经指数周一早盘跌至一周低位，追随美股跌势，任天堂 股价暴跌近20%，此前该公司预估可能出现年度亏损。
任天堂一度挫跌18.5%至11,935日圆，触及11月8日以来最低，按成交量看是交投最活跃个股。此前该公司表示目前预计全年出现亏损，并下调Wii U游戏机销量预估约70%。
日经指数 早盘中段下跌0.8%至15,606.79点，低于25日移动均线切入位15,750.84点，跌势延续至第三个交易日。
分析师称，由于美国市场周一逢假期休市，市场交投可能维持迟滞。不过，日本股市跌幅应有限，因市场乐观看待本月稍晚拉开帷幕的财报季。
出口类股涨跌互现，丰田汽车 上扬0.3%，富士重工 跌0.8%，索尼 跌0.5%。
东证股价指数 下跌0.4%至1,292.08点。(完)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%