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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 10:07 BJT

****《港报快速浏览》--1月20日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：从教育制度入手，支援好学校--明报                                  
 港报社评：做好印佣保障，防“外佣荒”恶化--星岛日报                          
 港报社评：派糖不必守财不智，财政松紧考验智慧--信报                          
 港报社评：港府开支要有理，投资要有道--经济日报                              
 港报社评：扶贫乃政府责任，并非搞福利主义--文汇报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：三条水喉主导后市--信报1月20日                                 
 港报财经评论：强势股不估顶，弱势股仍难扶--经济日报1月18日                   
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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