更新版 1-中国经济：今年总需求“三驾马车”还会保持平稳较快增长--统计局长

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透上海1月20日 - 中国国家统计局周一公布，2013年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，其中四季度GDP同比增7.7%，环比增长1.8%。去年规模以上工业增加值同比增长9.7%，社会消费品零售总额同比增13.1%，固定资产投资增长19.6%。
国家统计局局长马建堂在记者会上表示，今年经济走势存在很多保持稳中向好、稳中有进势头的有利条件，总需求的“三驾马车”总体上还会保持平稳较快的增长。
以下是马建堂在新闻发布会上讲话的内容要点摘录：
--今年经济形势
* 关于2014年经济增长预期目标问题，很抱歉这个数我还不能讲。从2014年国际国内形势看，中国总体上讲应该保持一个平稳较快发展的速度。
* 2014年的经济走势，存在很多保持稳中向好、稳中有进势头的有利条件。第一，中国经济发展基本面基本没有改变；第二，中央采取了一系列深化改革措施，改革是保证今年经济平稳较快发展的重点；第三，2014年总需求的三驾马车总体上还会保持平稳较快的增长。
* 2014年也还存在一些需要进一步解决的问题，经济回升向好的基础还要进一步巩固，增长内生动力还需要培育，地方债的风险需要加强防范，淘汰落后产能仍需要加大力度，要准备好随时应对国际风险的产生。
* 中国的城镇化、工业化、信息化和农业现代化四化推进的大格局仍然在推进过程中。这个推进过程中，既产生巨大的投资需求，也会产生相应的消费需求，还会改进供给的效率。
* 房地产调控的见效需要一个过程，房地产调控长效机制的建立也是一个复杂的、需要不断统一思想的过程。希望房价上涨幅度减缓的势头在2014年能延续下去。
* 2014年世界经济是复苏向好的，随着发达经济体复苏形势更加明朗，今年的外需形势可能比去年要好。
--去年经济表现
* 中国去年的经济增速和物价控制成果是非常不容易的，可以说在全球“独领风骚”。
* 2013年宏观调控方式的创新归纳为16个字：明确区间、稳定政策、重在改调、长短结合。
* 中国2013年全国居民收入基尼系数0.473。2013年全年万元GDP能耗比上年下降3.7%。2013年末劳动年龄人口91,954万人，比上年末减少244万人，占总人口比重为67.6%。
* 中国2013最终消费对GDP增长的贡献率为50%,固定资本形成为54.4%,净出口为负4.4%。
* 去年第三产业去年在GDP中占比提高到46.1%，第一次超过了第二产业。
(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%