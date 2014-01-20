更新版 1-中国经济：今年总需求“三驾马车”还会保持平稳较快增长--统计局长

路透上海1月20日 - 中国国家统计局周一公布，2013年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，其中四季度GDP同比增7.7%，环比增长1.8%。去年规模以上工业增加值同比增长9.7%，社会消费品零售总额同比增13.1%，固定资产投资增长19.6%。

国家统计局局长马建堂在记者会上表示，今年经济走势存在很多保持稳中向好、稳中有进势头的有利条件，总需求的“三驾马车”总体上还会保持平稳较快的增长。

以下是马建堂在新闻发布会上讲话的内容要点摘录：

--今年经济形势

* 关于2014年经济增长预期目标问题，很抱歉这个数我还不能讲。从2014年国际国内形势看，中国总体上讲应该保持一个平稳较快发展的速度。

* 2014年的经济走势，存在很多保持稳中向好、稳中有进势头的有利条件。第一，中国经济发展基本面基本没有改变；第二，中央采取了一系列深化改革措施，改革是保证今年经济平稳较快发展的重点；第三，2014年总需求的三驾马车总体上还会保持平稳较快的增长。

* 2014年也还存在一些需要进一步解决的问题，经济回升向好的基础还要进一步巩固，增长内生动力还需要培育，地方债的风险需要加强防范，淘汰落后产能仍需要加大力度，要准备好随时应对国际风险的产生。

* 中国的城镇化、工业化、信息化和农业现代化四化推进的大格局仍然在推进过程中。这个推进过程中，既产生巨大的投资需求，也会产生相应的消费需求，还会改进供给的效率。

* 房地产调控的见效需要一个过程，房地产调控长效机制的建立也是一个复杂的、需要不断统一思想的过程。希望房价上涨幅度减缓的势头在2014年能延续下去。

* 2014年世界经济是复苏向好的，随着发达经济体复苏形势更加明朗，今年的外需形势可能比去年要好。

--去年经济表现

* 中国去年的经济增速和物价控制成果是非常不容易的，可以说在全球“独领风骚”。

* 2013年宏观调控方式的创新归纳为16个字：明确区间、稳定政策、重在改调、长短结合。

* 中国2013年全国居民收入基尼系数0.473。2013年全年万元GDP能耗比上年下降3.7%。2013年末劳动年龄人口91,954万人，比上年末减少244万人，占总人口比重为67.6%。

* 中国2013最终消费对GDP增长的贡献率为50%,固定资本形成为54.4%,净出口为负4.4%。

* 去年第三产业去年在GDP中占比提高到46.1%，第一次超过了第二产业。