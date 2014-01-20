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货币新闻 | 2014年 1月 20日 星期一 15:07 BJT

表格：德国12月PPI较前月上升0.1%，较上年同期下滑0.5%

路透柏林1月20日 - 德国联邦统计局周一公布，德国12月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.1%，较上年同期下滑0.5%；路透调查预估分别为持平和下滑0.5%。

11月扣除能源的PPI较前月持平，较上年同期下滑0.2%。

13年12月 13年11月 12年12月

较上月(%) +0.1 -0.1 -0.3

较上年同期(%) -0.5 -0.8 +1.4

指数(基期年为2005) 106.6 106.5 107.1(完) (编译 朱晓军；审校 隋芬)
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