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货币新闻 | 2014年 1月 20日 星期一 10:35 BJT

中国债市：财政部周四将进行400亿元三个月国库现金定存招标

路透上海1月20日 - 中国财政部周一公告称，将于周四(23日)进行今年第二期国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量为400亿元人民币，期限三个月。

刊登在财政部网站的公告称，该期国库现金定存具体招标时间为1月23日9:00-9:30，起息日为2014年1月23日，到期日为2014年4月24日。

今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02% -------------------------------------------------------

去年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三及六个月，总额4,300亿元；2012年则共进行了14期国库现金定期存款招标，总额6,900亿元。(完)

参看详情，可点选财政部网站(here) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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