中国债市：财政部周四将进行400亿元三个月国库现金定存招标

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透上海1月20日 - 中国财政部周一公告称，将于周四(23日)进行今年第二期国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量为400亿元人民币，期限三个月。
刊登在财政部网站的公告称，该期国库现金定存具体招标时间为1月23日9:00-9:30，起息日为2014年1月23日，到期日为2014年4月24日。
今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02% -------------------------------------------------------
去年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三及六个月，总额4,300亿元；2012年则共进行了14期国库现金定期存款招标，总额6,900亿元。(完)
参看详情，可点选财政部网站(here) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%