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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 10:29 BJT

中国新债：进出口行周四将招标发行两期固息债，总额至多120亿元

路透上海1月20日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四招标发行今年第一和第二期固息债，其中两年期为增发，三年期为首发，总计不超过120亿元人民币。

刊登在中国债券信息网的公告称，本次发行的两年期为2013年第42期增发债，发行金额不超过70亿元，三年期发行金额将不超过50亿元，招标时间为周四10：00-11：00。

两年增发债将采用多重价格（美国式）招标方式，缴款日为下周一（27日），起息日为2013年12月3日，上市流通日为2月7日，该债票面利率为5.325%，上市后将同2013年第四十二期金融债券合并交易。

三年期固息债则将采用单一利率（荷兰式）招标方式，缴款日和起息日均为2月10日，上市流通日为2月14日，

两期债均无基本承销额度，发行手续费为0.05%。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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