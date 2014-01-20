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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 10:24 BJT

《汇市简讯》澳元/美元买兴升温，之前中国GDP数据优于预期

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* 中国第四季GDP同比增长7.7%，预估中值为成长7.6%

* 澳元/美元在0.8800上方交投，稍早一度低见0.8756

* 中国12月规模以上工业增加值同比增长9.7%，路透调查预估中值为9.8%

* 零售销售增长13.6%，符合预估

* 阻力位在周五高位0.8830

(完)

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