版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 10:29 BJT

重温稿 - 路透调查：台湾12月外销订单料连续第六个月上扬，较上年同期增1.99%

* 预估中值：12月外销订单料较上年同期增长1.99%，11月为增长0.8%

* 公布时间：1月20日周一0800GMT(当地时间下午4点)

路透台北1月17日 - 路透调查10位分析师的预估中值显示，台湾12月外销订单可能连续第六个月上扬，较上年同期成长1.99%，增幅高于11月成长的0.8%。

台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先两至三个月。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐