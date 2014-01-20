中国债市动态：中短券现买需但收益率下行有限，申报21天逆回购缓和资金忧虑

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透北京1月20日 - 虽实际资金面紧势依旧，但央行公开市场周一新增21天逆回购申报，略缓解机构对春节前资金前景的担忧。受此提振，中国银行间现券市场周一早盘多围绕中短期券种现买需，惟收益率回落幅度有限；同期国债期货走势向好。
稍早中国国家统计局公布了去年四季度及全年的经济增长数据，交易人士认为，数据基本未脱预期，所以对市场影响一般。
中国春节长假前的资金备付高峰逐渐来临，市场流动性已显趋紧迹象。为缓和跨节资金的供需矛盾，中国央行公开市场本周新增21天期逆回购需求申报，以防短期资金面出现剧烈波动。
“早晨的买盘更多还是受申报21天逆回购需求的影响，给市场一些信心。如果操作14天(逆回购)的话节后马上就得还钱，但21天更从容一些吧。”上海一银行交易员称，“今天的宏观数据感觉还在预期内吧，对市场影响不是很大。”
另一银行交易员称，早晨现券的买盘多集中在五年以内的期限，不过收益率仅是稳中略降幅度不大，“现券买盘就是一轮投机的，我谨慎认为不能持续，毕竟实际资金还是紧张，逆回购会不会操作也不一定。就是做了估计量也不大。”
中国去年四季度和全年经济增速均为7.7%，基本符合预期。业内人士指出，外需好转加上国内消费稳中有升，将扶助2014年宏观经济继续保持平稳，为深化改革铺平道路，但同时也要关注金融和地方债务领域的风险。
中国银行间市场21天期内质押式回购加权利率 多跳涨。市场人士表示，春节现金需求在逐步涌现，密集的新股发行亦有扰动，资金供不应求的情况非常严重。
剩余期限约2.5698年的固息国债130017券 最新成交对应收益率在4.17%，上日尾盘为4.2083%。
国债期货主力合约TF1403 早盘收报91.716元人民币，涨0.096元，或0.1%。(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%