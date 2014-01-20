中国债市动态：中短券现买需但收益率下行有限，申报21天逆回购缓和资金忧虑

路透北京1月20日 - 虽实际资金面紧势依旧，但央行公开市场周一新增21天逆回购申报，略缓解机构对春节前资金前景的担忧。受此提振，中国银行间现券市场周一早盘多围绕中短期券种现买需，惟收益率回落幅度有限；同期国债期货走势向好。

稍早中国国家统计局公布了去年四季度及全年的经济增长数据，交易人士认为，数据基本未脱预期，所以对市场影响一般。

中国春节长假前的资金备付高峰逐渐来临，市场流动性已显趋紧迹象。为缓和跨节资金的供需矛盾，中国央行公开市场本周新增21天期逆回购需求申报，以防短期资金面出现剧烈波动。

“早晨的买盘更多还是受申报21天逆回购需求的影响，给市场一些信心。如果操作14天(逆回购)的话节后马上就得还钱，但21天更从容一些吧。”上海一银行交易员称，“今天的宏观数据感觉还在预期内吧，对市场影响不是很大。”

另一银行交易员称，早晨现券的买盘多集中在五年以内的期限，不过收益率仅是稳中略降幅度不大，“现券买盘就是一轮投机的，我谨慎认为不能持续，毕竟实际资金还是紧张，逆回购会不会操作也不一定。就是做了估计量也不大。”

中国去年四季度和全年经济增速均为7.7%，基本符合预期。业内人士指出，外需好转加上国内消费稳中有升，将扶助2014年宏观经济继续保持平稳，为深化改革铺平道路，但同时也要关注金融和地方债务领域的风险。

中国银行间市场21天期内质押式回购加权利率 多跳涨。市场人士表示，春节现金需求在逐步涌现，密集的新股发行亦有扰动，资金供不应求的情况非常严重。

剩余期限约2.5698年的固息国债130017券 最新成交对应收益率在4.17%，上日尾盘为4.2083%。