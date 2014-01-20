版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 10:38 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交易区间微贬，受韩元走势偏弱牵动

路透台北1月20日 - 台币兑美元 周一盘初实质交易区间微贬。交易员称，韩元盘初走贬，带动台币实质交投早盘区间偏弱靠向30.100，引来出口商抛汇卖压涌现，致早盘交投转趋热络。

但汇银人士指出，台币兑美元在30.100上方卖压蛮重，加以中国公布GDP数据表现优于预期，不仅略有缓和韩元贬势，亦令部分外资稍有转向调节美元，料今日台币主交投在30.100附近整理。

〞出口商早盘抛汇意愿积极，因为价格很漂亮。〞一位本地银行交易员说。

中国国家统计局周一公布，2013年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，其中，四季度GDP同比增7.7%，环比增长1.8%。

早盘台币兑美元的实质成交区间在30.083-30.112，上日台币实质交易区间主要在30.065-30.090。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点微幅溢价，一个月远汇报价 早盘在30.100/113左右，上日纽约盘收在30.116。

交易员观察市场最新动态：

* 美元指数 仍在81上方稍做整理。

* 早盘韩元偏弱牵动台币主交投区间微跌，出口商在30.100上方抛汇卖压涌现。

* 中国GDP数据优于预期，外资盘初转向调节美元。

* 台股 盘初由黑转红，观察外资买卖超动向。

* 当地时间10:07，台北外汇成交量为2亿美元，交易热络。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.070-30.110

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元指数接近两个月高点，澳元低迷

--《综述》美国第四季工业生产增速为三年半最快，再显年末经济成长力道

--《全球汇市一周综述》美元、澳元和加元承压，均因就业数据较差

--全球金融：当局汇市操纵调查深入，汇丰与花旗停职数名外汇交易员

--路透调查：欧央行不大可能实行直接量化宽松举措，因通缩风险仍较低

--路透调查：美国经济料在2014年迎来拐点，通胀仍将温和

--路透调查：台湾12月外销订单料连续第六个月上扬，较上年同期增1.99% (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐