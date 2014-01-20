台湾汇市：台币盘初实质交易区间微贬，受韩元走势偏弱牵动

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周一盘初实质交易区间微贬。交易员称，韩元盘初走贬，带动台币实质交投早盘区间偏弱靠向30.100，引来出口商抛汇卖压涌现，致早盘交投转趋热络。
但汇银人士指出，台币兑美元在30.100上方卖压蛮重，加以中国公布GDP数据表现优于预期，不仅略有缓和韩元贬势，亦令部分外资稍有转向调节美元，料今日台币主交投在30.100附近整理。
〞出口商早盘抛汇意愿积极，因为价格很漂亮。〞一位本地银行交易员说。
中国国家统计局周一公布，2013年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，其中，四季度GDP同比增7.7%，环比增长1.8%。
早盘台币兑美元的实质成交区间在30.083-30.112，上日台币实质交易区间主要在30.065-30.090。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点微幅溢价，一个月远汇报价 早盘在30.100/113左右，上日纽约盘收在30.116。
交易员观察市场最新动态：
* 美元指数 仍在81上方稍做整理。
* 早盘韩元偏弱牵动台币主交投区间微跌，出口商在30.100上方抛汇卖压涌现。
* 中国GDP数据优于预期，外资盘初转向调节美元。
* 台股 盘初由黑转红，观察外资买卖超动向。
* 当地时间10:07，台北外汇成交量为2亿美元，交易热络。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.070-30.110
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元指数接近两个月高点，澳元低迷
--《综述》美国第四季工业生产增速为三年半最快，再显年末经济成长力道
--《全球汇市一周综述》美元、澳元和加元承压，均因就业数据较差
--全球金融：当局汇市操纵调查深入，汇丰与花旗停职数名外汇交易员
--路透调查：欧央行不大可能实行直接量化宽松举措，因通缩风险仍较低
--路透调查：美国经济料在2014年迎来拐点，通胀仍将温和
--路透调查：台湾12月外销订单料连续第六个月上扬，较上年同期增1.99% (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%