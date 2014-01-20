版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 10:50 BJT

台湾债市：五年公债殖利率盘初跟随美债小跌，交易偏清淡

路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债周一盘初殖利率小跌，跟随美债走势；不过时序愈来愈接近中国农历新年，市场观望气氛稍浓。

交易员表示，农历年脚步逼近、且逢周一的关系，成交量清淡。他们认为，五年及10年券料将在区间之内盘整，波动预料将不会太大。

〞大部分的人这周都会少交易了，成交会相对清淡，〞一位大型证券商交易员表示。

他表示，五年期公债103/2期先前殖利率弹升至1.15%附近见投资买盘进场，预料区间上档将有支撑；不过，10年期公债102/10期殖利率盘初在平盘附近游走，市场略微担忧本周五的20年期公债标售结果。

本周五台湾央行将代标20年期103/3期公债，金额预估300亿台币。因应农历春节假期，台股/台债交易至下周一(27日)为止，29日(下周三)则为农历年前最后一个工作日。

美国公债价格上周五上涨，因经济数据基本和预期一致。在美国长周末假期前，市场交投清淡。指标10年期公债 收益率从周四尾盘的2.845%下降至2.832%。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债102/10 ：1.65-1.67%

* 五年公债103/02 ：1.115-1.135%

本地时间10:33时最新报价：

* 10年公债102/10：1.6564%，跌0.36基点，成交4亿

* 五年公债103/02：1.1275%，跌0.4基点，成交3.5亿以下为最新相关报导链接：--《即时观点4》中国去年四季度及全年GDP增速均为7.7%，今年谨慎乐观 --《综述》美国第四季工业生产增速为三年半最快，再显年末经济成长力道 -- 美国经济：数据表明美联储有理由进一步削减购债--拉克尔 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐