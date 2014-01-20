台湾债市：五年公债殖利率盘初跟随美债小跌，交易偏清淡

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债周一盘初殖利率小跌，跟随美债走势；不过时序愈来愈接近中国农历新年，市场观望气氛稍浓。
交易员表示，农历年脚步逼近、且逢周一的关系，成交量清淡。他们认为，五年及10年券料将在区间之内盘整，波动预料将不会太大。
〞大部分的人这周都会少交易了，成交会相对清淡，〞一位大型证券商交易员表示。
他表示，五年期公债103/2期先前殖利率弹升至1.15%附近见投资买盘进场，预料区间上档将有支撑；不过，10年期公债102/10期殖利率盘初在平盘附近游走，市场略微担忧本周五的20年期公债标售结果。
本周五台湾央行将代标20年期103/3期公债，金额预估300亿台币。因应农历春节假期，台股/台债交易至下周一(27日)为止，29日(下周三)则为农历年前最后一个工作日。
美国公债价格上周五上涨，因经济数据基本和预期一致。在美国长周末假期前，市场交投清淡。指标10年期公债 收益率从周四尾盘的2.845%下降至2.832%。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债102/10 ：1.65-1.67%
* 五年公债103/02 ：1.115-1.135%
本地时间10:33时最新报价：
* 10年公债102/10：1.6564%，跌0.36基点，成交4亿
* 五年公债103/02：1.1275%，跌0.4基点，成交3.5亿以下为最新相关报导链接：--《即时观点4》中国去年四季度及全年GDP增速均为7.7%，今年谨慎乐观 --《综述》美国第四季工业生产增速为三年半最快，再显年末经济成长力道 -- 美国经济：数据表明美联储有理由进一步削减购债--拉克尔 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%