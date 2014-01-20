《分析师观点2》台湾12月外销订单年增率优于预期，惟后续力道待观察

路透台北1月20日 - 台湾经济部周一公布，12月外销订单较上年同期大增7.4%，其金额为423.1亿美元创下单月新高。其增幅远优于市场预估年增1.99%。分析师认为，这可能属于季节性效应，后续力道仍待观察。

经济部新闻稿并表示，去年全年外销订单4,429.3亿美元，亦为历年新高。

产品别方面，经济部表示，资讯通信及电子产品全年接单为历年最高。 去年全年外销订单年增率为0.4%，其中来自美国、欧洲、中国和东协六国的接单均创下新高水位。

经济部另对厂商调查显示，受春节假期影响，今年第一季外销订单将较去年第四季减少。

**市场评论**

星展银行分析师马铁英：

我相信未来三个月外销订单好转的力道可以持续，因为全球的需求较去年改善，尤其是欧洲的复苏很明显，中国和美国也比去年略好。

另外，日圆贬值这个因素对台湾的出口竞争力总体不是很大，目前对个别的钢铁和机械产业较不利，但对大宗的电子产品影响不大。去年12月的资本设备进口创下高位，我相信出口情势改善是迟早的事。

元富投顾分析师许芷雁：

订单的情况值得兴奋。只不过，12月多半受惠美国苹果 的iphone 5S和iphone mini和新款的new ipad等新产品，这个动能是否能够持续，还待观察，毕竟目前看不到可以持续下去的力道，而且各个产业对未来的展望没有人非常乐观。

我们预估2014年外销订单年增率可至5-8%，较2013年的成长0.4%为佳，毕竟全球经济成长也有所复苏。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收低3.5分，报30.256。

--台股加权股价指数 收高0.3%至8,621.56点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为 http:/www.moea.gov.tw

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**相关背景**

--主计总处11月底将台湾2013年经济成长率预估值下修为1.74%，2014年经济成长率亦下修至2.59%。