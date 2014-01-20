《分析师观点2》台湾12月外销订单年增率优于预期，惟后续力道待观察

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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路透台北1月20日 - 台湾经济部周一公布，12月外销订单较上年同期大增7.4%，其金额为423.1亿美元创下单月新高。其增幅远优于市场预估年增1.99%。分析师认为，这可能属于季节性效应，后续力道仍待观察。
经济部新闻稿并表示，去年全年外销订单4,429.3亿美元，亦为历年新高。
产品别方面，经济部表示，资讯通信及电子产品全年接单为历年最高。 去年全年外销订单年增率为0.4%，其中来自美国、欧洲、中国和东协六国的接单均创下新高水位。
经济部另对厂商调查显示，受春节假期影响，今年第一季外销订单将较去年第四季减少。
**市场评论**
星展银行分析师马铁英：
我相信未来三个月外销订单好转的力道可以持续，因为全球的需求较去年改善，尤其是欧洲的复苏很明显，中国和美国也比去年略好。
另外，日圆贬值这个因素对台湾的出口竞争力总体不是很大，目前对个别的钢铁和机械产业较不利，但对大宗的电子产品影响不大。去年12月的资本设备进口创下高位，我相信出口情势改善是迟早的事。
元富投顾分析师许芷雁：
订单的情况值得兴奋。只不过，12月多半受惠美国苹果 的iphone 5S和iphone mini和新款的new ipad等新产品，这个动能是否能够持续，还待观察，毕竟目前看不到可以持续下去的力道，而且各个产业对未来的展望没有人非常乐观。
我们预估2014年外销订单年增率可至5-8%，较2013年的成长0.4%为佳，毕竟全球经济成长也有所复苏。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收低3.5分，报30.256。
--台股加权股价指数 收高0.3%至8,621.56点。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为 http:/www.moea.gov.tw
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**相关背景**
--主计总处11月底将台湾2013年经济成长率预估值下修为1.74%，2014年经济成长率亦下修至2.59%。
--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据，因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家，以降低成本。(完) (集体采写 台北记者组; 审校 杨淑祯)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。