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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 11:01 BJT

韩国股市：盘中在中国经济数据提振下小涨，然审慎气氛弥漫

路透首尔1月20日 - 韩国股市周一早盘持稳，受优于预期的中国经济成长数据及逢低承接买盘提振，不过一周伊始市场弥漫审慎气氛，因本周国内外将有多项宏观经济线索及企业获利出炉。

0220GMT，韩国股市综合股价指数 上涨0.2%至1,948.97点。

汉阳证券市场分析师Lim Dong-rak表示，“市场仍需要摆脱几个不确定因素才能够显着上涨，这些因素包括全球经济复苏的强韧程度、美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减刺激政策的步调、以及企业财报等等。不过市场底部受到本地股票估值偏低的强力支撑，而市场料将再次度过沉闷的一周。”

中国国家统计局周一公布数据显示，2013年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，其中四季度GDP同比增速7.7%，环比增长1.8%。

韩国将在周四公布第四季GDP数据。

三星电子及现代汽车等大型企业预定在本周稍晚公布财报。

投资人也将密切注意本周二及周三召开的日本央行货币政策会议。(完)
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