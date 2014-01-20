韩国股市：盘中在中国经济数据提振下小涨，然审慎气氛弥漫

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透首尔1月20日 - 韩国股市周一早盘持稳，受优于预期的中国经济成长数据及逢低承接买盘提振，不过一周伊始市场弥漫审慎气氛，因本周国内外将有多项宏观经济线索及企业获利出炉。
0220GMT，韩国股市综合股价指数 上涨0.2%至1,948.97点。
汉阳证券市场分析师Lim Dong-rak表示，“市场仍需要摆脱几个不确定因素才能够显着上涨，这些因素包括全球经济复苏的强韧程度、美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减刺激政策的步调、以及企业财报等等。不过市场底部受到本地股票估值偏低的强力支撑，而市场料将再次度过沉闷的一周。”
中国国家统计局周一公布数据显示，2013年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，其中四季度GDP同比增速7.7%，环比增长1.8%。
韩国将在周四公布第四季GDP数据。
三星电子及现代汽车等大型企业预定在本周稍晚公布财报。
投资人也将密切注意本周二及周三召开的日本央行货币政策会议。(完)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%