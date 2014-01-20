《热点透视》外企退出中国案例渐多，然选择怎样的离开却是关键

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ethan Bilby 编译 于春红
路透香港1月20日 - 越来越多的外国企业离开中国。曾几何时，跨国企业对进入中国市场趋之若鹜。而如今，随着业务轻松增长的好景不再，离开中国市场的情况已越来越多。一些企业选择仍在中国保留些许业务，也有一些企业选择彻底退出。
最新一个离开中国市场的是非专利药生产企业Actavis 。该公司最近宣布，已售出了在中国的一项业务，并正在洽售另一项业务。该公司执行长Paul Bisaro对彭博表示，中国“风险太大了”，并且“缺乏一个友好的商业环境”。
对任何一家志在全球的企业来说，中国都是不能忽略的。据美国商会的一项报告，中国是全球最大的生活用品、智能手机和汽车市场，到2015年时或将购买全球14%的商品。然而随着中国消费者越来越挑剔，企业退出中国市场已不再少见。化妆品生产企业露华浓 近期退出中国市场，同时英国零售商乐购 透过将旗下超市转化为合资企业，逐渐撤出中国。
过去，外企撤出中国通常是因为道德原因。Levi's Jeans在1993年是这么做的首批企业之一。出于中国人权纪录方面的原因，当时该公司誓言将不再进行直接投资，并削减使用合同工。谷歌 2010年离开中国大陆市场，则是因为与中国政府陷入审查纠纷。
而目前外企离开更多的是与回报率有关。露华浓表示，中国市场未能达到其预期，2012年在华营收仅占其全球总营收的2%。在经历了数年的亏损之后，乐购出售了店铺，但通过与华润创业 合资而保持在中国市场的介入。
尽管如此，外企将他们在华遭遇的挫折暴露于众，仍是非同寻常的。多数外企希望在中国市场维持某种形式的存在，或至少保留回归中国的可能。Levi’s最终还是回到了中国市场，而谷歌则在香港保留了业务部门。地平线上那渐起的乌云，意味着Actavis不太可能是最后一家离开中国市场的外企。那些其他要离开的企业，要面临的关键问题是选择怎样形式的离开。(完)
(译文审校 王洋)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%