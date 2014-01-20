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货币新闻 | 2014年 1月 20日 星期一 11:22 BJT

中国数据：2013年表观石油需求同比增速回落至1.6%，创五年低点

路透北京1月20日 - 路透根据政府初步数据测算，中国2013年表观石油需求每日978万桶，同比增速回落至1.6%的五年低点；12月表观石油需求同比下降7.5%。

中国12月表观石油需求约为每日1,006万桶，较11月的每日994万桶增长1.2%。

数据显示，2013年整体表观石油需求约为每日978万桶，较2012年增长约15万桶。

该数据逊于国际能源署(IEA)最新预估，即中国2013年石油需求增长3.8%，或37万桶。(完) (编译 朱晓军；审校 许娜)
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