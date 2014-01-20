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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 11:08 BJT

台湾股市：早盘上扬，宸鸿因订单来源多样化而跳涨6%

路透台北1月20日 - 台湾股市周一上扬，电子类指数 攀升0.4%，触摸面板制造商宸鸿 领涨，因此前报告称其除苹果外、从日韩企业收获的订单增加。

0234 GMT，加权股价指数 上涨0.3%或22.82点至8,618.82点，此前开盘持平。

宸鸿跳涨6%，为早盘成交量最大个股。

宏基 下滑3.7%，因周五公布的净亏损高于预期。(完)
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