更新版 1-中国数据：2013年四季度GDP基本符合预期，今年增速料持稳

路透北京1月20日 - 中国去年四季度和全年经济增速均为7.7%，基本符合预期。业内人士指出，外需好转加上国内消费稳中有升，将扶助2014年宏观经济继续保持平稳，为深化改革铺平道路，但同时也要关注金融和地方债务领域的风险。

国家统计局周一公布，中国2013年四季度和全年经济增速均为7.7%，高于年初设定的7.5%增速目标；全年规模以上工业增加值同比增长9.7%，社会消费品零售总额增长13.1%，固定资产投资增长19.6%；全国居民收入基尼系数0.473。

“从GDP数据看，经济横着走的特征基本得到确认，波动区间越来越窄，“申银万国首席宏观分析师李慧勇评价称，这说明经济在两方面力量之中缓中趋稳，一方面去产能的负面影响趋小，另一方面宏观调控的水平有提高，一季度的防过热和三季度的底线论，让经济未出现大的波动。

他预计2014年会延续这一格局，还是维持全年增速7.5%的判断，略有回落但回落幅度不大；从三驾马车来看，消费在打压三公之后趋稳，投资在十二五和国家加大新型城镇化建设的推动下基本持稳，出口略改善。

“政策仍坚持为改革保驾护航，主线是改革，副线是政策，政策服务于改革，”他说，风险主要还是在金融方面，利率高企可能传导到实体经济，要打破这一恶性循环的话必须纠正金融秩序，实现刚性兑付的打破，“这一过程会比较痛苦，会导致利率上行和部分违约，这是今年要重点关注的，债务重整和严肃财经纪律的风险。”

国家统计局局长在新闻发布会上也称，中国去年的经济增速和物价控制成果是非常不容易的，可以说在全球“独领风骚”，但增长内生动力需要培育，地方债风险需要加强防范。

关于2014年经济增长预期目标问题，他表示这个数还不能讲，但可以从另一个角度讲：从2014年国际国内形势看，中国总体上讲应该保持一个平稳较快发展的速度。

统计局数据显示，中国2013最终消费对GDP增长的贡献率为50%,固定资本形成为54.4%,净出口为负4.4%。

单独12月来看，社会消费品零售总额增长13.6%，为年内次高水平，较上月的13.7%微幅下降0.1个百分点；工业增加值增速为9.7%，略低于上月的10%。

“数据和预期是一致的，四季度和全年都是7.7%。和三季度相比略有回落关键是因为基数的原因，从具体数据来看四季度还是相对平稳的走势，”交通银行金融研究中心高级宏观研究员唐建伟亦称。

他认为，2014年一季度GDP还是有下行压力，可能会比四季度略低一些；但全年还是有望保持在合理区间，GDP增速略好一些估计在7.8%左右，这主要得益于外部环境好转以及消费稳中有升等。

“近三年来看经济虽然季度有波动，但年度来看还是比较平稳，这可能接近当前经济的潜在增速，”他说，今年是改革元年，相信政府在调结构等方面会有比较大动作，如果改革释放出新的动能，未来GDP会有缓慢的上升。

中国地方“两会”近日陆续召开。证券时报周一报导称，绝大多数省份公布的2014年经济增速目标均在2013年基础上有所下调；仅广东省例外，将今年增速目标调高为8.5；上海2014年目标持稳在7.5%，北京增速目标则从2013年的8%下调至7.5%，目前来看北京和上海的成长率目标仍是全国最低。