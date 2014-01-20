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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 12:00 BJT

台湾债市：RP利率持平，公债交割无碍资金充裕

路透台北1月20日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致平稳，尽管今日有公债交割，农历年前投信也陆续将走钱，不过整体市场资金仍充裕，大致无碍调度。

今日财政部发行103/2期五年期公债，金额351亿台币。

交易员表示，虽然今日有公债发行，证券、票券商资金偏少，不过还可以拆款因应，利率大致稳于近期既有水位。而农历年前由于企业的资金需求较高，债券型基金为求水位平稳、好调度，大都维持偏宽裕的资金水位，因此在承做公债附条件市场时，心态相对保守。

〞投信还在走钱，不过情况还好，他们大概到农历年最后几天，如果还是很滥，才会跨年。〞一位大型票券商交易员表示。

除了今日之外，本周五还将标售20年公债，金额预定300亿台币，29日发行。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；农历年前公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%，与上日相似。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%，约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%，跨年的债券仍少，但利率大致同于上日区间。

本周较大额的公司债发行有周三的中钢229亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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