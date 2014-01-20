新闻稿：中国2013年12月社会消费品零售总额增长13.6%--国家统计局

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透北京1月20日 - 以下是中国国家统计局周一公布的“2013年12月份社会消费品零售总额增长13.6%”的全文：
2013年12月份，社会消费品零售总额23,060亿元，同比名义增长13.6%（扣除价格因素实际增长12.2%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额12,641亿元，增长13.0%。2013年全年，社会消费品零售总额234,380亿元，同比增长13.1%。 按经营单位所在地分，12月份，城镇消费品零售额19,825亿元，同比增长13.4%；乡村消费品零售额3,235亿元，增长14.8%。2013年全年，城镇消费品零售额202,462亿元，同比增长12.9%；乡村消费品零售额31,918亿元，增长14.6%。 按消费形态分，12月份，餐饮收入2,479亿元，同比增长8.6%；商品零售20,581亿元，增长14.3%。2013年全年，餐饮收入25,392亿元，同比增长9.0%；商品零售208,988亿元，增长13.6%。 在商品零售中，12月份，限额以上企业（单位）商品零售额11,817亿元，增长14.3%。2013年全年，限额以上企业（单位）商品零售额110,704亿元，增长12.7%。（完） (整理 李文科; 审校 杨淑祯)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%