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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 11:14 BJT

新闻稿：中国2013年12月社会消费品零售总额增长13.6%--国家统计局

路透北京1月20日 - 以下是中国国家统计局周一公布的“2013年12月份社会消费品零售总额增长13.6%”的全文：

　2013年12月份，社会消费品零售总额23,060亿元，同比名义增长13.6%（扣除价格因素实际增长12.2%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额12,641亿元，增长13.0%。2013年全年，社会消费品零售总额234,380亿元，同比增长13.1%。 　　按经营单位所在地分，12月份，城镇消费品零售额19,825亿元，同比增长13.4%；乡村消费品零售额3,235亿元，增长14.8%。2013年全年，城镇消费品零售额202,462亿元，同比增长12.9%；乡村消费品零售额31,918亿元，增长14.6%。 　　按消费形态分，12月份，餐饮收入2,479亿元，同比增长8.6%；商品零售20,581亿元，增长14.3%。2013年全年，餐饮收入25,392亿元，同比增长9.0%；商品零售208,988亿元，增长13.6%。 　　在商品零售中，12月份，限额以上企业（单位）商品零售额11,817亿元，增长14.3%。2013年全年，限额以上企业（单位）商品零售额110,704亿元，增长12.7%。（完） (整理 李文科; 审校 杨淑祯)
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