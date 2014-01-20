韩国汇市：韩元兑美元跌至一周半低位，因美元走强

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
美元指数维持全面强势，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)在本月稍后政策会议上将维持其缩减刺激的计划。
中国国家统计局周一公布数据显示，2013年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，其中四季度GDP同比增速7.7%，环比增长1.8%。
“在中国GDP数据公布后，一些美元多头买单有所缩减，但美元需求仍强劲，我们必须关注下午交易情况，”一驻首尔的国外银行交易员表示。
韩国综合股价指数 上涨0.2%。
3月三年期公债期货 小跌0.01点至105.65，市场欠缺带动动能的事件。
0239GMT 上日收市价
---------------------------------------------------
韩元/美元 1,063.9 1,059.7
日圆/韩元 10.2319/387 10.1668
韩国公债期货 * 105.65 105.66
韩国综合股价指数 1,949.82 1,944.48
---------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%