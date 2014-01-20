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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 11:18 BJT

韩国汇市：韩元兑美元跌至一周半低位，因美元走强

美元指数维持全面强势，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)在本月稍后政策会议上将维持其缩减刺激的计划。

中国国家统计局周一公布数据显示，2013年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，其中四季度GDP同比增速7.7%，环比增长1.8%。

“在中国GDP数据公布后，一些美元多头买单有所缩减，但美元需求仍强劲，我们必须关注下午交易情况，”一驻首尔的国外银行交易员表示。

韩国综合股价指数 上涨0.2%。

3月三年期公债期货 小跌0.01点至105.65，市场欠缺带动动能的事件。

0239GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,063.9 1,059.7

日圆/韩元 10.2319/387 10.1668

韩国公债期货 * 105.65 105.66

韩国综合股价指数 1,949.82 1,944.48

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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