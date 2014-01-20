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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 11:24 BJT

《全球市场》亚洲市场谨慎乐观，中国第四季GDP增速略高于预期

意外亏损可能令过去一年困扰该银行的问题更加复杂，尤其是面临一系列诉讼和监管问题，该银行联席执行长Anshu Jain和Juergen Fitschen压力倍增，他们要证明其重整计划在按部就班地进行。

德意志银行美国ADR周五收低3%至52.27美元。

欧盟财报季本周更加热闹。据StarMine SmartEstimates，STOXX Europe 600指数 成分股公司营收料较预估低0.4%，获利料比预估低0.9%。

商品市场方面，现货金 触及五周高位每盎司1,259.46美元，部分是受到亚洲实货需求强劲的言论支撑。

布兰特3月原油合约 跌0.21美元报每桶106.27美元，美国原油 跌0.59美元报93.78美元。(完) (编译 朱晓军/杜明霞/张若琪/高琦/李爽 审校 徐文焰/王兴亚/戴素萍/张荻)
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