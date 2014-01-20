《全球市场》亚洲市场谨慎乐观，中国第四季GDP增速略高于预期

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
意外亏损可能令过去一年困扰该银行的问题更加复杂，尤其是面临一系列诉讼和监管问题，该银行联席执行长Anshu Jain和Juergen Fitschen压力倍增，他们要证明其重整计划在按部就班地进行。
德意志银行美国ADR周五收低3%至52.27美元。
欧盟财报季本周更加热闹。据StarMine SmartEstimates，STOXX Europe 600指数 成分股公司营收料较预估低0.4%，获利料比预估低0.9%。
商品市场方面，现货金 触及五周高位每盎司1,259.46美元，部分是受到亚洲实货需求强劲的言论支撑。
布兰特3月原油合约 跌0.21美元报每桶106.27美元，美国原油 跌0.59美元报93.78美元。(完) (编译 朱晓军/杜明霞/张若琪/高琦/李爽 审校 徐文焰/王兴亚/戴素萍/张荻)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%