《热点透视》壳牌发布获利预警，凸显新CEO前路艰难

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Finoa Maharg-Bravo ；编译 王翔琼

路透马德里1月17日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 常常令投资者失望。这家石油和天然气巨头此前表示，第四季获利将远达不到预期。该公司列出诸多理由--首先是炼油业务处境困难且勘探成本偏高。在发布预警之前，壳牌2013年的一系列业绩表现均不尽人意。至少本月接班Peter Voser的新首席执行官Ben van Beurden肩负重担。

一些企业新上任的CEO有时可能会降低表现门槛，让随后的几年好过一些。但壳牌业绩本就欠佳，可能不能轻易采用“破罐子破摔”的策略。该公司在出炉2013年全年业绩两周之前发布的这项预警虽缺乏细节，但相关原因看起来已超出了van Beurden的控制范围。

下游业务获利受到炼油利润率下降冲击，这也是全球业内的一种趋势。液化天然气成交量低于预期，北海和墨西哥湾炼厂维护水平偏高，以及尼日利亚持续陷入困境，也意味着石油产量减少。例如，壳牌像Tullow 一样，在遭遇一连串油井枯竭事件后，不得不摒弃法属圭亚那的几个油井。

因此，扣除库存费用和一次性项目，第四季经季节调整的净利将为29亿美元，远低于路透分析师预估的40亿美元。壳牌花的钱比赚的多，所以债务水平见涨，尽管目前16.9%的杠杆比率仍然可控。但围绕资本约束的担忧，部分解释了为何壳牌股价表现在过去一年逊于同行。该集团致力于在2012-2015年期间从业务中赚取1,750-2,000亿美元现金。目前已完成一半，获得865亿美元现金，处于公司目标低端。

好消息则是，目前炼厂维护需求下降说明2014年应能够轻松开局。van Beurden要采取一些手段来提升获利能力。他的首要任务应该是防止美国上游业务资本外流，壳牌已开始评估这些业务。据巴克莱表示，该公司有四分之一的资本都集中在那里。这位新老板也必须削减炼厂产能并加强资本剥离。由于油价停滞不前，这一切看起来都并非易事。但前方道路明确。(完)

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