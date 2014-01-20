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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 11:18 BJT

澳新汇市：澳元兑美元在三年半低点附近徘徊，中国数据带来慰藉

“澳元最多的时候涨了25个点子...交易员们目前还在逢高抛出，”Arab Bank Australia的交易员David Scutt称。

他表示，澳元下一道重要下跌位置可能取决于周三的澳洲通胀数据。

“大家在讨论0.85美元的价位，甚至澳洲央行也讨论了这个水平，”他说。

技术图显示后市澳元仍然脆弱，0.8700附近有稳固支撑，跌破则可能进一步测试0.8600。

澳元今日稍早因日圆走强与日股下滑而承压，兑日圆 最低来到三个月低点91.00，接近90.89-91.00附近的支撑。

跌破此处，澳元兑日圆可能回到8月见过的低位86。澳元兑日圆最新报91.36。

新西兰元方面，市场目前聚焦新西兰第四季消费者物价指数(CPI)，料较前季下滑0.1%，较上年同期涨1.5%。通胀数据是下周新西兰央行召开会议前的最后一个重要数据。有人认为若其高于预期，可能触发新西兰央行开启紧缩周期。(完)

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