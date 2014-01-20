新闻稿：2013年12月份规模以上工业增加值增长9.7%--国家统计局

2013年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长9.7 %（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比11月份回落0.3个百分点；从环比看，12月份比上月增长0.71%。1-12月，规模以上工业增加值同比增长9.7%。 分经济类型看，12月份，国有及国有控股企业增加值同比增长8.3%，集体企业增长3.4%，股份制企业增长10.8%，外商及港澳台商投资企业增长8.9%。 分三大门类看，12月份，采矿业增加值同比增长5.4%，制造业增长10.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.0%。 分行业看，12月份，41个大类行业中有40个行业增加值保持同比增长。其中，纺织业增长6.3%，化学原料和化学制品制造业增长12.6%，非金属矿物制品业增长9.1%，黑色金属冶炼和压延加工业增长7.7%，通用设备制造业增长8.2%，汽车制造业增长20.8%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长9.0%，电气机械和器材制造业增长11.0%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.8%，电力、热力的生产和供应业增长5.2%。 分地区看，12月份，东部地区增加值同比增长8.9%，中部地区增长10.5%，西部地区增长11.3%。 分产品看，12月份，464种产品中有307种产品同比增长。其中，发电量4,780亿千瓦时，同比增长8.3 %；钢材9,041万吨，增长10.3%；水泥20,529万吨，增长10.8%；原油加工量4,202万吨，增长0.2%；十种有色金属347万吨，增长2.3%；乙烯153万吨，增长15.1%；汽车229.8万辆，增长22.8%；轿车127.1万辆，增长20.1%。 12月份，工业企业产品销售率为99.1%，比上年同期下降0.4个百分点。工业企业实现出口交货值10,672亿元，同比名义增长5.8%。（完） (整理 李文科; 审校 杨淑祯)