《焦点》财报季日益临近，欧元区二线股市可能越来越涨不动

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
**看法改变**
汤森路透StarMine数据显示，过去30天曾改变对西班牙股市看法的分析师中，53%是下调预估。而对意大利的这个比率为将近70%。
西班牙绩优股IBEX指数 12个月预估市盈率(本益比)目前14.2倍，为欧洲最高，且是2004年以来最贵。分析师称其估值不太可能再升太多，也就是说，只有获利成长，股价才可能续涨。
Coutts全球股市策略师James Butterfill指出，葡萄牙看似也已完全消化了预期；意大利股票稍微便宜一些，但他们很多是业绩可能逊于预估的企业。
根据汤森路透SmartEstimates，两家意大利的银行-- 和UBI 可能分别低于预期15.7%和13.6%。
尽管一般而言欧元区二线国家的银行展望或许并不是过度乐观，但有眼光的投资人，还是可能因挑对了股票而受惠；因部分银行的获利可望因该区域前景向好而有改善。
西班牙对外银行(BBVA) 在二线国家银行中领跑，业绩料较SmartEstimates顶级分析师的普遍预估好8%，西班牙桑坦德银行(Santander) 和意大利Banco Popolare 也料优于预估。
巴克莱策略师Dennis Jose指出，意大利和西班牙的企业也可因在新兴市场业务比重相对较低而受益。发展中经济体的需求减少及货币疲弱，打击到欧洲部分绩优股第三季获利。
然而，若看到那些市场的财报逊于预期，投资人可能会逃离欧元区二线国家，再度拥抱德国股市 。SmartEstimates，顶级分析师预期德国企业获利将成长14.8%。
“如果业绩欠佳，投资人会回到核心市场，德国将是我们最青睐的市场，”瑞银的Nelson表示。(完) (编译 郑茵/张若琪 审校 杜明霞/张荻)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%