《焦点》财报季日益临近，欧元区二线股市可能越来越涨不动

**看法改变**

汤森路透StarMine数据显示，过去30天曾改变对西班牙股市看法的分析师中，53%是下调预估。而对意大利的这个比率为将近70%。

西班牙绩优股IBEX指数 12个月预估市盈率(本益比)目前14.2倍，为欧洲最高，且是2004年以来最贵。分析师称其估值不太可能再升太多，也就是说，只有获利成长，股价才可能续涨。

Coutts全球股市策略师James Butterfill指出，葡萄牙看似也已完全消化了预期；意大利股票稍微便宜一些，但他们很多是业绩可能逊于预估的企业。

根据汤森路透SmartEstimates，两家意大利的银行-- 和UBI 可能分别低于预期15.7%和13.6%。

尽管一般而言欧元区二线国家的银行展望或许并不是过度乐观，但有眼光的投资人，还是可能因挑对了股票而受惠；因部分银行的获利可望因该区域前景向好而有改善。

西班牙对外银行(BBVA) 在二线国家银行中领跑，业绩料较SmartEstimates顶级分析师的普遍预估好8%，西班牙桑坦德银行(Santander) 和意大利Banco Popolare 也料优于预估。

巴克莱策略师Dennis Jose指出，意大利和西班牙的企业也可因在新兴市场业务比重相对较低而受益。发展中经济体的需求减少及货币疲弱，打击到欧洲部分绩优股第三季获利。

然而，若看到那些市场的财报逊于预期，投资人可能会逃离欧元区二线国家，再度拥抱德国股市 。SmartEstimates，顶级分析师预期德国企业获利将成长14.8%。

“如果业绩欠佳，投资人会回到核心市场，德国将是我们最青睐的市场，”瑞银的Nelson表示。(完) (编译 郑茵/张若琪 审校 杜明霞/张荻)