新闻稿：中国2013年固定资产投资同比增长19.6%--国家统计局

2013年，全国固定资产投资（不含农户）436,528亿元，同比名义增长19.6%（扣除价格因素实际增长19.2%），增速比1-11月份回落0.3个百分点，比2012年回落1.1个百分点。从环比看，12月份固定资产投资（不含农户）增长1.41%。 分产业看，第一产业投资9,241亿元，同比增长32.5%，增速比1-11月份加快0.8个百分点；第二产业投资184,804亿元，增长17.4%，增速加快0.1个百分点；第三产业投资242,482亿元，增长21%，增速回落0.5个百分点。第二产业中，工业投资181,864亿元，增长17.8%，增速回落0.1个百分点；其中，采矿业投资14,750亿元，增长10.9%，增速回落1.1个百分点；制造业投资147,370亿元，增长18.5%，增速回落0.1个百分点；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资19,744亿元，增长18.4%，增速加快0.7个百分点。 分地区看，东部地区投资200,480亿元，同比增长17.9%，增速比1-11月份回落0.5个百分点；中部地区投资124,310亿元，增长22.8%，增速回落0.2个百分点；西部地区投资106,245亿元，增长23%，增速回落0.1个百分点。 分登记注册类型看，内资企业投资412,612亿元，同比增长20.5%，增速比1-11月份回落0.2个百分点；港澳台商投资10,998亿元，增长7%，增速回落1.6个百分点；外商投资11,019亿元，增长4.5%，增速回落0.2个百分点。 从项目隶属关系看，中央项目投资24,785亿元，同比增长12.4%，增速比1-11月份回落1个百分点；地方项目投资411,742亿元，增长20.1%，增速回落0.1个百分点。 从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资864,646亿元，同比增长16.2%，增速比1-11月份回落1.7个百分点；新开工项目计划总投资357,815亿元，同比增长14.2%，增速回落0.1个百分点。 从到位资金情况看，投资到位资金480,381亿元，同比增长20.1%，增速比1-11月份回落0.1个百分点。其中，国家预算资金增长17%，增速加快1.6个百分点；国内贷款增长14.4%，增速回落2.6个百分点；自筹资金增长20.8%，增速加快0.2个百分点；利用外资下降3.7%，降幅缩小1.5个百分点；其他资金增长25.3%，增速加快0.4个百分点。（完） (整理 李文科; 审校 张喜良)