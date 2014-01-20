版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 11:53 BJT

《全球汇市》美元兑欧元创两个月高点，澳元在中国GDP公布后反弹

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3527 1.3539 -0.09 -1.59 1.3745

美元/日圆 103.99 104.29 -0.29 -1.24 105.30

欧元/日圆 140.69 141.20 -0.36 -2.79 144.73

美元/瑞郎 0.9114 0.9099 +0.16 +2.08 0.8928

英镑/美元 1.6411 1.6421 -0.06 -0.88 1.6556

美元/加元 1.0944 1.0960 -0.15 +3.05 1.0620

澳元/美元 0.8782 0.8778 +0.05 -1.47 0.8913

新西兰元/美元 0.8245 0.8257 -0.15 +0.48 0.8206

澳元/日圆 91.330 91.550 -0.24 -2.69 93.850

新西兰元/日圆 85.750 86.110 -0.42 -0.76 86.410

英镑/日圆 170.67 171.25 -0.34 -2.10 174.33

澳元/新西兰元 1.0644 1.0621 +0.22 -1.88 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/艾茂林/李爽/戴素萍/龚芳; 审校 侯向明/白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐