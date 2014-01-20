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货币新闻 | 2014年 1月 20日 星期一 16:41 BJT

香港个股：中海油2014年产量目标按年升4%，资本开支逾千亿人民币

路透香港1月20日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油 周一公布，2014年的净产量目标为4.22-4.35亿桶油当量，以中位数计较去年完成的净产量增加4%。

此外，为加大勘探开发力度，中海油预计今年的资本开支为1,050-1,200亿元人民币，尼克森资本支出约占19%。

该公司的声明表示，预计2013年的油气净产量为4.12亿桶油当量，其中来自尼克森的产量贡献预计占6,100万桶油当量。

该公司原来设定2013年净产量目标3.38-3.48亿桶油当量，但公司去年2月完成收购加拿大尼克森公司，令产量进一步提升。

中海油今天收高0.72%，报13.96港元。（完）

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欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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