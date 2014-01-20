《KARABELL专栏》美国制造业真实的未来

问题并不在于生产减少导致的制造业空洞化。诚然，有许多价格不太贵、工艺较简单的产品在那些拥有更廉价劳动力的地区生产，并且短期内不太可能回流到美国制造。虽说中国在开始改变低成本生产国的定位，但长期内越南、菲律宾和其他地方(甚至墨西哥)更有希望接过服装、家具、电子和其他塑料制品的生产角色。

美国国内创意中心希望推广的高端制造，实际上在全球各地都有需求。这是中国和其他低成本生产国至今尚无法超越的地方。这也是为什么中国需要进口数十亿美元高端设备(特别是从日本和德国进口)的原因。所以说美国拥有竞争优势，这是事实，特别是考虑到该国数量众多的研究型大学以及高级人才资源等条件。

不过，对于一个人口超过3.2亿、劳动力人口至少在1.20亿的国家来说，上述条件并不等同于能够创造出就业。那些高科技工厂可能会同时雇佣数百名工人和使用工业机器人，并采用复杂的软件系统来进行设计和生产。同1950年代生产线工人的机械重复性工作相比，现代工人的工作内容有了很大变化。他们更像是硅谷工程师或实验室技术人员。这类对科技水平要求比较高的岗位，数量上并没有过去普通工厂的工人职位那么多。

当然，这并不是在贬低建设创新中心的重要性。只不过，如果要把它们称作是就业发动机，充其量只能说是要撞运气，最差也就是不诚实。

即使是数百家关注于3D打印、定制半导体以及技术密集型产品的创新中心，其催生制造业就业复苏的能力，也不会像大部分人所预期得那样出色。

实际情况更有可能是，即使伴随美国制造业的复苏，就业创造近乎寥寥。此外，也有可能是按GDP衡量的产出随着制造业复苏增长，但并没有出现就业回暖。

需要再次声明，这并不是在批判创新中心。它们将可带来获利和收入，同时提高美国的生产力。然而，它们并不是结构性失业症结的解药。

可以确定的是，随着时间推移和更多人掌握到这波制造业新浪潮所需的技术，经济体系有望形成下一轮荣景。与产品、创意、服务甚至娱乐相关联的教育和创新活动，对增长不会有明显的抑制。

然而在此期间，未能针对此次变革做好充分准备的一代人，将有可能继续痛苦挣扎。

毫无疑问，我们应该欢迎科技创新。但同时我们也需要理性地认识到创新在长期里能做到什么以及短期内的局限。创意中心并不能挽回失去的就业岗位或夕阳产业。它们也没办法解决过去几十年里累积的数百万人失业问题。

奥巴马政府的计划可以解决下一代人的就业问题--这个方案并不适用于当前的一代人。对此，我们不应该在能取得什么样的效果方面自欺欺人。