《中国2014年已发行金融债一览表》--1月20日

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透上海1月20日 - 以下为中国2013年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 一期 1月9日 40 3 5.6957% 5.16 *增发 1月14日 60 5.6849% 2.69(第一次增发，参考收益率) *增发2 1月17日 50 5.6856% 3.09(第二次增发，参考收益率) 二期 1月9日 30 5 5.75% 3.35 *增发 1月14日 60 5.8002% 2.27(第一次增发，参考收益率) 三期 1月9日 30 7 5.79% 2.58 *增发 1月14日 30 5.8794% 3.27(第一次增发，参考收益率) *四期 1月14日 60 1 5.01% 2.04 *五期 1月14日 30 10 5.90% 3.53 *2007年 1月17日 60 7 4.9594% 2.76(剩余期限约三个月，参考收益率) 第五期增发债 总计 450 二、农业发展银行 人民币债券 ----------------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 *一期 1月14日 50 3 5.67% 5.33 *二期 1月14日 50 5 5.78% 3.90 *三期 1月14日 50 7 5.90% 3.01 总计 150 三、中国进出口银行 人民币债券 ----------------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 总计 0 四、其他机构 发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注 (亿元人民币) ----------------------------------------------------------------------------- *交银租赁 固息金融债 1月16日 2 3 6.10% 注:1、*代表新增 2、中国2013年已发行金融债一览表请点选 3、中国2012年已发行金融债一览表请点选 4、中国2011年已发行金融债一览表请点选 (完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%