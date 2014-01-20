《交易视点》春节现金漏损可能高达万亿，但不会出现极端紧张状况--广发银行

路透上海1月20日 - 中国广发银行最新报告认为，本周开始，资金面仍然会保持偏紧状态，缴税过后将迎来现金漏损，初步估计规模在6,000至10,000亿。而2013年经济数据的发布不会有太大影响。

综合来看，本周资金面会继续偏紧，但不会出现极端紧张，央行在适当时刻，会采取逆回购操作，所以年前不会出现非常紧张的局面。

**债券收益率可能上行**

具体来看，缴税的余威逐步消散后，现金的大量需求会继续考验银行间资金状况。动辄上万亿的存款流失确实压力不小。而央行很可能开始逆回购操作。去年的情况是，在春节前几天，央行通过逆回购规模超过1万亿，缓解了资金紧张局面。

本周债券收益率会因为资金紧张的原因，继续上行，尤其是中短端。幅度可能高达10bp。不过这也蕴藏了机会，建议可以考虑中短端国债，金融债。甚至7年国债等中长期品种。信用债中票要回避，在未来一段时间，这都不是理想的买入品种，高等级cp在6.0%以上可以考虑买入。

上周IRS先降后升，一切都与资金面有关。这个情况在本周可能继续，不过我们认为IRS上涨幅度不会太大。首先，基于上面的判断，资金会紧张，但不会有极端状况出现，R007大幅高于5.0%的持续时间不会很久，更不会出现7%、8%等超高利率。第二，机构总体备付较高，而且对现金漏损这种规律的、季节的流动性冲击市场早有准备。所以我们建议不要跟随资金紧张的情绪大量支付固定利率，可以参考R007水平，收取短端固定利率。当曲线大幅上行时，则全面收取固定利率。

上周月中缴税逐步收回流动性，加上春运开始，现金漏损逐步增加，导致银行间资金市场逐步紧张。债券和IRS利率有上有下，其中债券利率上行存在滞后，并未对资金面收紧及时反应。而一级市场由于发行量不大，需求旺盛，招标结果都不错。另外基本面数据并未带来什么影响。

细分一下，上周资金先松后紧，IRS和债券利率大幅下行，加上一级抢购热情高涨，很多人都被情绪感染，IRS下降超过10bp。不过周四开始，资金有所收紧，周五继续加剧。IRS重新反弹至之前的位置，相比周初略有上升，债券利率则没来得及上涨。总之可以看出机构仍然担心春节前资金情况。公开市场全周没有动作，可能从整体备付看，机构资金状况尚可，市场紧张的重要原因是资金供需期限的不匹配。

**IRS pay side不要盲目跟随资金紧张情绪**

上周资金面先松后紧，缴税和现金漏损的影响接连发酵，R007从4.0%升至4.8%以上，当然这种资金大幅波动已经被市场所接受。其实从备付来看，并没有特别紧张，而现金漏损的影响，也会持续影响春节前资金供给。

本周，资金面会继续保持偏紧状态。预计R007有可能回升到5.0%以上。不过我们认为这一利率难以持续。随着春节临近，机构对过年资金的需求是越来越小的。如果R007持续在5.0%以上甚至更高，相信央行会通过逆回购、SLO等措施缓解紧张局面。

上周初，债市随着资金宽松，收益率快速下降。周末时，虽然资金收紧，但债券利率并未马上大幅反弹，最终短端国债大约下降5-7bp，金融债下降3-5bp。而CP继续保持大幅下降的走势，幅度有10-15bp。一级市场同样火爆，农发、国开福娃招标结果纷纷低于预期，而7年国债更是招出4.44%的加权利率，低于二级市场近10bp。不过这种情况很难持续。

本周，在资金面继续保持收紧的情况下，债券利率会继续反弹。不过幅度并不会太大，我们更倾向于把目前的利率上行看作买入机会。我们建议可以考虑中短端国债，金融债，甚至7年国债等中长期品种。信用债中票要回避，在未来一段时间，这都不是一个好的品种，高等级cp在6.0%以上可以考虑买入.

上周初IRS利率在资金宽松的情况下大幅下降，repo IRS下降幅度在10-15bp。周末时，资金收紧，pay side力量迅速推高利率。不过上行到之前高位时，明显阻力很大。

本周，资金紧张，IRS可能继续上行，不过幅度预计不大。在5.0%以上的位置，更多机构认为R007很难长期位于该位置。春节后，现金漏损的影响将消失，所以我们建议不要跟随资金紧张的情绪大量支付固定利率，可以参考R007水平，收取固定利率。当曲线大幅上行时，则全面收取固定利率。(完)