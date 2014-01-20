中国货币市场：21天内回购利率多跳涨，春节现金需求和新股发行施压

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透北京1月20日 - 中国银行间市场周一21天期内质押式回购加权利率 多跳涨。市场人士表示，春节现金需求在逐步涌现，密集的新股发行亦有扰动，资金供不应求的情况非常严重。
他们并指出，短期资金面存进一步收敛的预期，改善的关键在于央行扶助的力度。
“今天特别紧，只要能借到钱就行，没人出；回购加权利率也没多少成交啊，要看最高价的，”华东地区一银行交易员称，“上周缴税应该差不多了，但新股申购资金叠加了，年底现金也在走款。”
她进一步指出，短期流动性改善的希望寄予于央行周二逆回购操作于否及量，“期限和利率都无所谓，有钱就行。”
路透访问的三位货币市场资深人士均表示，根据以往经验，春节流通现金需求将在本周中明显增加。从这个角度上讲，短期流动性有进一步收紧的可能性。
春节长假前的资金备付高峰逐渐来临，市场流动性已显趋紧迹象。为缓和跨节资金的供需矛盾，央行公开市场本周新增21天期逆回购需求申报，以防短期资金面出现剧烈波动。市场人士指出，21天逆回购能完整跨越春节长假，且本周二和周四都可申报需求，为机构提供了选择余地，在目前跨节资金难觅的情况下，料需求量不小。
另据路透统计，本周共有12只新股发行，绝大多数为在深圳发行的中小盘股。
北京时间11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 4.0525 2.9850 +106.75
七天 6.4005 5.1688 +123.17
14天 5.8588 5.7128 +14.60
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 12.8550 18.2600 -540.50
七天 9.0000 8.4750 +52.50
14天 11.5050 9.9000 +160.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.7800 2.8500 +93.00
七天 6.3200 4.7900 +153.00
14天 5.5300 6.0000 -47.00
Shibor
其中:隔夜 3.8880 2.8170 +107.10
七天 6.3290 4.7760 +155.30
三个月 5.5893 5.5868 +0.25
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%