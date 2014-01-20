中国货币市场：21天内回购利率多跳涨，春节现金需求和新股发行施压

路透北京1月20日 - 中国银行间市场周一21天期内质押式回购加权利率 多跳涨。市场人士表示，春节现金需求在逐步涌现，密集的新股发行亦有扰动，资金供不应求的情况非常严重。

他们并指出，短期资金面存进一步收敛的预期，改善的关键在于央行扶助的力度。

“今天特别紧，只要能借到钱就行，没人出；回购加权利率也没多少成交啊，要看最高价的，”华东地区一银行交易员称，“上周缴税应该差不多了，但新股申购资金叠加了，年底现金也在走款。”

她进一步指出，短期流动性改善的希望寄予于央行周二逆回购操作于否及量，“期限和利率都无所谓，有钱就行。”

路透访问的三位货币市场资深人士均表示，根据以往经验，春节流通现金需求将在本周中明显增加。从这个角度上讲，短期流动性有进一步收紧的可能性。

春节长假前的资金备付高峰逐渐来临，市场流动性已显趋紧迹象。为缓和跨节资金的供需矛盾，央行公开市场本周新增21天期逆回购需求申报，以防短期资金面出现剧烈波动。市场人士指出，21天逆回购能完整跨越春节长假，且本周二和周四都可申报需求，为机构提供了选择余地，在目前跨节资金难觅的情况下，料需求量不小。

另据路透统计，本周共有12只新股发行，绝大多数为在深圳发行的中小盘股。

北京时间11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.0525 2.9850 +106.75

七天 6.4005 5.1688 +123.17

14天 5.8588 5.7128 +14.60

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 12.8550 18.2600 -540.50

七天 9.0000 8.4750 +52.50

14天 11.5050 9.9000 +160.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.7800 2.8500 +93.00

七天 6.3200 4.7900 +153.00

14天 5.5300 6.0000 -47.00

Shibor

其中:隔夜 3.8880 2.8170 +107.10

七天 6.3290 4.7760 +155.30

三个月 5.5893 5.5868 +0.25