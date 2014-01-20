更新版 1-《中国金融债发行日程表》--1月20日

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
(新增国开行上周五发债内容) 以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= 国开行 至多60 1 周二招标 固息增发债 1/26-2/10 至多80 3 至多70 5 至多40 7 至多50 10 (今年1-5期增发债) 进出口行 至多70 2 周四招标 固息金融债 1/23-1/27 (2013年第42期增发债) 至多50 3 周四招标 固息金融债 1/23-2/10 *国开行 60 7 4.9594% 固息增发债 1/20-1/23 (参考收益率，2007年第五期债增发) 50 3 5.6856% 固息金融债 1/22-1/23 (参考收益率，今年第一期债增发) 国开行 60 1 *5.01% 固息金融债 1/16-1/20 60 3 *5.6849% 60 5 *5.8002% 30 7 *5.8794% 30 10 *5.90% (3/5/7年品种为今年1、2、3期的增发债) 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%