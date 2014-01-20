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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 12:37 BJT

更新版 1-《中国金融债发行日程表》--1月20日

(新增国开行上周五发债内容)
以下为中国即将或正在发行的金融债:

    发债主体       规模        期限      票面利率      债券类型      发行时间  
               (亿元人民币)    (年)
  =============================================================================
  国开行         至多60          1       周二招标     固息增发债     1/26-2/10
                 至多80          3
                 至多70          5
                 至多40          7
                 至多50         10
                                 (今年1-5期增发债)
  进出口行       至多70          2       周四招标     固息金融债     1/23-1/27
                                 (2013年第42期增发债)
                 至多50          3       周四招标     固息金融债     1/23-2/10   
 *国开行             60          7       4.9594%      固息增发债     1/20-1/23
                               (参考收益率，2007年第五期债增发)
                     50          3       5.6856%      固息金融债     1/22-1/23
                               (参考收益率，今年第一期债增发)
  国开行             60          1      *5.01%        固息金融债     1/16-1/20          
                     60          3      *5.6849%
                     60          5      *5.8002%
                     30          7      *5.8794%
                     30         10      *5.90%
                          (3/5/7年品种为今年1、2、3期的增发债)
    
  注: *表示新增。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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