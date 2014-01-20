中国汇市：人民币即期早盘走跌，去年宏观数据符合预期影响甚微

* 人民币即期早盘走跌

* 中间价小幅走弱

* 交投清淡波动区间狭窄

* 预期中的全年数据影响甚微

路透北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周一早盘微幅走跌，因中间价小幅走弱。周一美国市场因马丁路德金纪念日休市，国内汇市的购汇盘承压，结汇盘亦因当前价位接近人民币涨停价而显得谨慎。

交易员称，中国去年第四季和全年GDP增速均为7.7%，数据基本符合预期，汇市几无反应，交投淡静，波动区间更趋窄幅。

“市场挺清淡的，...对宏观数据，汇市一向对数据比较滞后和迟钝，今天也没太多反应。”上海一银行的交易员称。

北京时间12:06，人民币兑美元即期报6.0522元，上日收报6.0502元。今日人民币兑美元中间价 为6.1083元，上日中间价为6.1041元。

上述交易员并称，美国休市影响了今日的购汇情绪，而1月份一般也算是结汇的小高峰，但当前价格已经很接近人民币涨停价，所以步调谨慎，目前6.05是较强的阻力位。

1月份会有一个结汇的小高峰，是因为人民币单边升值预期下，企业一般在1月份就借来美元贷款，然后换成人民币，到年末的时候再买回来进行还贷，以减少汇兑的损失。

中国去年四季度和全年经济增速均为7.7%，基本符合预期。业内人士指出，外需好转加上国内消费稳中有升，将扶助2014年宏观经济继续保持平稳，为深化改革铺平道路，但同时也要关注金融和地方债务领域的风险。

全球汇市方面，美元兑欧元周一创两个月高点，上周强劲反弹，因此前数据大多向好，令市场相信美国联邦储备理事会(美联储/FED)将继续逐步缩减购债。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.0980/00，上日尾盘为6.098。

北京时间12:06，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0229/37元，上一交易日尾盘报6.0223元。