中国汇市：人民币即期早盘走跌，去年宏观数据符合预期影响甚微

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
* 人民币即期早盘走跌
* 中间价小幅走弱
* 交投清淡波动区间狭窄
* 预期中的全年数据影响甚微
路透北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周一早盘微幅走跌，因中间价小幅走弱。周一美国市场因马丁路德金纪念日休市，国内汇市的购汇盘承压，结汇盘亦因当前价位接近人民币涨停价而显得谨慎。
交易员称，中国去年第四季和全年GDP增速均为7.7%，数据基本符合预期，汇市几无反应，交投淡静，波动区间更趋窄幅。
“市场挺清淡的，...对宏观数据，汇市一向对数据比较滞后和迟钝，今天也没太多反应。”上海一银行的交易员称。
北京时间12:06，人民币兑美元即期报6.0522元，上日收报6.0502元。今日人民币兑美元中间价 为6.1083元，上日中间价为6.1041元。
上述交易员并称，美国休市影响了今日的购汇情绪，而1月份一般也算是结汇的小高峰，但当前价格已经很接近人民币涨停价，所以步调谨慎，目前6.05是较强的阻力位。
1月份会有一个结汇的小高峰，是因为人民币单边升值预期下，企业一般在1月份就借来美元贷款，然后换成人民币，到年末的时候再买回来进行还贷，以减少汇兑的损失。
中国去年四季度和全年经济增速均为7.7%，基本符合预期。业内人士指出，外需好转加上国内消费稳中有升，将扶助2014年宏观经济继续保持平稳，为深化改革铺平道路，但同时也要关注金融和地方债务领域的风险。
全球汇市方面，美元兑欧元周一创两个月高点，上周强劲反弹，因此前数据大多向好，令市场相信美国联邦储备理事会(美联储/FED)将继续逐步缩减购债。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.0980/00，上日尾盘为6.098。
北京时间12:06，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0229/37元，上一交易日尾盘报6.0223元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科; 审校 吴云凌/黄凯)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%