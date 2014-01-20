版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 17:54 BJT

台湾汇市：台币随韩元微幅收跌，短线国际美元偏强令亚币承压

* 台币实质交投随韩元区间偏弱整理
    * 海外NDF一个月天期换汇点转为溢价
    * 明日实质交易区料在30.070-30.150

    路透台北1月20日 - 台币兑美元 周一微幅收跌3.5分。交易员认为，因短线国
际美元走势偏强，牵动台币随韩元区间偏弱整理，不过出口商在30.100上方抛汇意愿仍偏积
极，料明日主要区间暂看在30.070-30.150。
    
    汇银人士指出，随着近期美国经济数据续报佳音，市场预期美国联邦储备理事会(美联
储/FED)持续缩减购债的气氛增浓，稍令台币随亚币承压，连海外NDF一个月天期美元/台币
换汇点也由折价转为溢价，显示目前市场较为看升美元，只不过出口商为因应农历年节前资
金需求，抛汇卖需力道料将持续，可望略有收敛台币贬势。  
    
    “ 午后感觉出口商有点惜售，明天再看看吧。”一本地大型银行交易人士说。

    资金流向方面，交易员表示，出口商在盘初台币实质交投贬破30.100时抛汇卖压涌现，
惟见午后台币依旧续处30.100上方时态度则转偏惜售，加以部分外资在午后也反手买美元，
及油款等进口商实质需求也在午后显现，令午后台币实质交投更为疲弱。
     
    今日台币实质交易区间主要在30.083-30.112，上日在30.065-30.090。
                  
    海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点已转为微幅
溢价；一个月远汇报价 尾盘报30.100/30.130，上日纽约盘收在30.116。
    
    韩元兑美元周一跌至一周半低点，因美元在全球市场维持普遍的涨势，不过因中国经济
增长数据略让人鼓舞，帮助缓解了韩元的跌幅。 
   
    新兴汇市方面，马来西亚马币(林吉特)兑美元周一触及逾四个月低点，亚洲新兴货币也
大都下跌，略好于预期的中国经济数据所带来的提振非常短暂。 
    
    受惠于农历年封关收红预期浓厚，台湾股市 周一小幅收涨，企图挑战前波收盘
高位；台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超36.60亿台币，连续第六日买超，
六日来合计买超308.08亿台币。 
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    
    周一：美国金融市场休市一天；德国12月PPI；
    周二：日本央行货币政策会议(至1月22日）、国际货币基金组织(IMF)发布全球经济展
望报告、德国ZEW 1月经济景气判断指数和现况指数、澳洲12月TD-MI通胀指标；
    周三：美国一周抵押贷款市场指数和再融资指数、加拿大央行利率决定、英国央行货币
政策委员会1月会议投票结果、韩国第四季GDP初值、欧洲央行管理委员会会议、泰国央行货
币政策会议；
    周四：美国公布一周初请失业金人数、12月领先指标、12月芝加哥联储全球活动指数、
12月成屋销售年率；法国、德国、欧元区Markit制造业、服务业和综合PMI 1月初值；
    周五：国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会。
       
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.256    30.221   30.083-30.256   30.230     7.41    6.44
                                                                       
 元太外汇经纪公司  30.240    30.210   30.083-30.240   30.230     2.65    3.26
                                                                       
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         0.010/0.020         -0.005/0.005
 美元/台币六个月期         -0.125/-0.105       -0.145/-0.125
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐