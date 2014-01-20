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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 13:01 BJT

香港股市：恒生国企指数早盘创四个半月低点，中资银行股拖累大盘

路透香港1月20日 - 恒生国企指数周一早盘一度跌至四个半月低点，随后削减跌幅，因数据显示中国去年第四季国内生产总值(GDP)增速略高于预期。

截至中午，恒生指数 下滑0.4%；恒生国企指数 下挫0.8%，一度跌1.4%至去年9月2日以来最低。

中国2013年四季度GDP同比增速为7.7%，略高于预估的7.6%，但按季增速低于预期。

中资银行股对大盘拖累最大，中国工商银行 跌1.2%。

安徽海螺水泥 跌3.3%。恒盛地产 大跌28%，因股东投票反对私有化方案。

中升集团 跳涨9.7%。一拖股份 飙升6.4%。(完)
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