企业并购：百威英博将以58亿美元收购韩国啤酒企业Oriental Brewery

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
此次收购将使全球最大啤酒企业百威英博重新拥有一家亚洲本地品牌，目前亚太地区啤酒市场规模达2,580亿美元，增长速度是全球其他地区的两倍。
百威英博曾于2009年以18亿美元将Oriental Brewery出售给KKR，以缓解债务压力。
基于2009年交易，百威英博今年有权以预先约定的财务条款买回Oriental Brewery。
百威英博表示，它将使用现有资金进行该笔交易。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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