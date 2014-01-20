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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 13:29 BJT

澳洲股市：尾随疲弱美股而收跌，绩优股下跌

路透悉尼1月20日 - 澳洲股市周一收低0.2%，受绩优股下跌拖累，因上周五美国股市下挫。不过金属价格上涨拉抬资源股。

澳股指标S&P/ASX 200指数 跌10.9点，收报5,295.0点。该指标股指周五跌0.1%。

澳股看来未受中国2013年国内生产总值(GDP)数据影响。

中国国家统计局周一公布数据显示，2013年中国GDP同比增长7.7%，其中四季度GDP同比增速7.7%，环比增长1.8%。 (完)
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