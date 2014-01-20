台湾债市：交易淡殖利率收平盘附近，10年券因忧虑长券标售走势弱

* 殖利率收平盘附近，成交较淡 * 短券殖利率下跌，长券殖利率小升 * 年前仅剩五个交易日，交易冷清 路透台北1月20日 - 台湾主要公债殖利率周一收在平盘附近。债市成交偏淡，且离封关日已剩下五个交易 日，指标公债殖利率今日波动并不大。 交易员表示，由于农历新年之前美国并无重要数据公布，加以年前的交易日寥寥可数，预估市场活络度只 会日益冷清。即便是本周五(日)将标售20年期公债，预料也不会有太大幅度的变动。 〞农历年快到了，美国也没什么事件，要到小年夜美国才会开会，我相信交易会比较冷清。〞一位小型银 行交易员表示。美国联储FOMC在1月28-29日举办议息会议。1月29日美联储FOMC宣布利率决定。 他也认为，尽管今年美国联准会可能逐步缩减宽松购债的金额，对美债、台债不利，但财政部近几期标售 总有意外截标的举措，这可能令发行筹码不足，公债殖利率向上有天花板难以突破的情况。 本周五台湾央行将代标20年期103/3期公债，金额预估300亿台币。因应农历春节假期，台股/台债交易至 下周一(27日)为止，29日(下周三)则为农历年前最后一个工作日。 上周三台湾财政部标售五年期公债，意外出手截标在1.14%，仅实际发行额为351亿台币。 而10年期公债102/10 方面，也有交易员认为，受到周五标售20年期公债的不确定性影响，使 其走势偏弱于短券。 美国公债价格上周五上涨，因经济数据基本和预期一致。在美国长周末假期前，市场交投清淡。指标10年 期公债 收益率从周四尾盘的2.845%下降至2.832%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/02 -0.07 1.1308 1.1255-1.1325 16.5 5 103/4 -0.25 1.1410 1.1355-1.1435 28.0 10 102/10 +0.25 1.6625 1.6564-1.6625 4.5 本周的全球重要经济事件与数据有： 周一：德国12月PPI。 周二：日本央行货币政策会议(至1月22日）；国际货币基金组织(IMF)发布全球经济展望报告；德国ZEW 1 月经济景气判断指数和现况指数；澳洲12月TD-MI通胀指标。 周三：美国1月17日当周抵押贷款市场指数和再融资指数；加拿大央行公布利率决定和货币政策报告；英 国央行货币政策委员会1月会议投票结果；韩国第四季GDP初值；日本路透短观制造业1月景气判断指数；欧洲 央行管理委员会会议(无发布利率决定的计划)；泰国央行货币政策委员会会议。 周四：美国公布1月18日当周初请失业金人数、12月领先指标、12月芝加哥联储全球活动指数、12月成屋 销售年率以及联邦住房金融局(FHFA)11月房价指数；法国、德国、欧元区Markit制造业、服务业和综合PMI 1月初值；菲律宾央行召开货币政策会议。 周五：国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6625 5 103/2 1.1308 2 102/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)