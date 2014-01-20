泰国政治：政府认真考虑实行紧急状态--安全委员会主管

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透曼谷1月20日 - 泰国国家安全委员会主管Paradorn Pattantabutr周一表示，当局正在“非常认真地”考虑实行紧急状态。此前，周末首都曼谷发生暴力事件。两个多月以来，示威者一直在试图迫使泰国政府下台。
虽然示威规模有所缩小，但示威者成功地封锁了部分政府机构，迫使泰国总理英拉转移办公地点，并导致曼谷交通陷入混乱。
“我们准备好采取紧急状态...警察、军队和政府等相关当局都在非常认真地考虑这个选项，但尚未达成共识，”Paradorn Pattantabutr在与英拉会谈后对路透表示。(完) (编译 张涛；审校 张明钧)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%