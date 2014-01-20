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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 14:09 BJT

韩国汇市：韩元兑美元跌至一周半低点，中国数据提供些许支撑

路透首尔1月20日 - 韩元兑美元周一跌至一周半低点，因美元在全球市场维持普遍的涨势，不过因中国经济增长数据略让人鼓舞，帮助缓解了韩元的跌幅。

韩元/美元 在当地市场收报1,063.7韩元，较上周五本地市场收盘价1,059.7下跌0.4%。（完）

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(编译 高琦 审校 杜明霞)
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