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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 14:24 BJT

台湾股市：小幅收涨，受惠于封关收红预期浓厚

路透台北1月20日 - 台湾股市周一小幅收涨，企图挑战前波收盘高位。分析师认为，市场预期农历年封关收红的气氛浓厚，短线价量齐扬推升台股加权指数在封关前可望挑战8,700点。

台湾加权股价指数 收高0.3%至8,621.56点；成交初值 为961.96亿台币，上日修正后为1,068.98亿。

第一金投顾研究部主管陈奕光表示，预期下周一(27日)农历年封关收红的机会浓，并可望在本周封关前先挑战8,700点，短线台股加权指数满足点料在8,722点附近，不过接下来要看个股表现，转趋侧重选股。

“这次可望一波到底，价量配合的还不错。”他说。

他并指出，受惠于政府积极做多，以及封关前资金行情推波助澜，今日台股表现明显优于其他主要亚股，表现略跟亚股脱钩。

此外，德盛台股基金经理人锺兆阳认为，美股在联准会宣布减少购债计划后指数依旧处于高档，短期虽有服务业ISM指数低于预期，但预期在就业报告仍可维持不错数字与零售销售等消费者信心观察指标回升，台股将随美股回归成长面因子支持。

本地时间14:08，亚洲股市周一表现涨跌互见，除了韩国股市 上涨0.48%外，其他东北亚股市则是走跌，包括日本股市日经指数 下跌0.59%，香港恒生指数 走跌0.86%，大陆沪综指 走跌0.65%。(完) 　　
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